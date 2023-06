 ChatGPT: Diese Brainstorming-Tricks sollten Sie kennen

Düsseldorf Manchmal denkt ChatGPT sich einfach etwas aus. KI-Experten nennen es „halluzinieren“, wenn das Programm des Entwicklers OpenAI etwas frei erfindet, statt Fakten zu liefern. Doch was viele als Schwäche des KI-Programms sehen, ist auch eine Stärke – wenn man sie richtig nutzt.

Hinter dem Chatbot ChatGPT steht ein sogenanntes Sprachmodell, das mit einer großen Menge an Daten trainiert wurde. Auf dieser Basis kann es Fragen in gesprochener oder geschriebener Sprache beantworten und Texte generieren.

Wollen Sie etwa einen Slogan für Ihre Firma entwickeln, aber Ihnen fällt nichts ein? Dann fragen Sie doch ChatGPT. Ein Grund für den Hype um das Programm ist, dass es sich gut zum Brainstorming eignet.

Die Möglichkeiten reichen weit. Ob es um die Überschrift für einen Essay geht, um die Gliederung einer Präsentation oder eine Marketing-E-Mail: Wenn man ChatGPT präzise Fragen stellt, liefert es Vorschläge ohne Ende. Das gilt natürlich auch für Alternativen wie etwa Jasper und Neuroflash.

Wichtig: Je präziser Sie Ihre Befehle, sogenannte Prompts, formulieren, desto besser wird das Ergebnis sein.

Zum Einstieg sieben solcher Prompts, die Sie kennen sollten.

ChatGPT: Mit Prompts Überschriften und Texte entwerfen

Als Textgenerator eignet sich ChatGPT besonders gut, um beispielsweise Beiträge für Websites oder E-Mails zu entwerfen. Achtung: Bekommt der Bot nicht genügend Informationen, können die Antworten generisch ausfallen. Testen Sie Prompts wie:

Generiere 20 Überschriften für (...)

Ein präziser formulierter Befehl könnte zum Beispiel lauten: Generiere 20 Überschriften für die Ankündigung des Events „Marketing Innovators 2023“.

Zudem sollten Sie wissen, dass sich ChatGPT stets auf das vorangegangene Gespräch mit Ihnen berufen kann. Wenn Sie also eine Überschrift für einen Blogbeitrag suchen und den Text vorher bereits mit ChatGPT bearbeitet haben, dürfte die Antwort der KI sehr viel treffender sein.

Natürlich können Sie sich auch den ganzen Text entwerfen lassen, um selbst Ideen zu entwickeln. Etwa mit dem Prompt:

Schreibe einige Absätze zu (hier könnte etwa Ihre bevorzugte Überschrift stehen)

Mit Prompts besser formulieren

Manchmal fehlen einfach die richtigen Worte, um etwas auszudrücken. Auch hier kann ChatGPT eine Hilfe sein. Probieren Sie es mit folgenden Prompts:

Formuliere die Antwort förmlicher/informeller: (Wenn Sie dazu keinen Text einfügen, wird sich ChatGPT auf den vorhergegangenen Beitrag im Chat beziehen)

Redigiere meinen Text (und achte auf leicht verständliche Sprache)

Gib mir fünf Alternativen, um zu sagen ...

Wie Ihnen ChatGPT bei der Gliederung hilft

ChatGPT eignet sich auch, um Inhalte und Gedanken zu strukturieren. So kann der Chatbot beispielsweise den Aufbau einer Studienarbeit, eines Vortrags oder einer Präsentation entwerfen. Dafür eignen sich mehrere Prompts wie:

Schreibe eine Gliederung (für die Präsentation der Geschäftszahlen)

ChatGPT schlüpft in jede Gesprächsrolle

ChatGPT ist gut in Rollenspielen. Mit einer einfachen Eingabe können Sie den Chatbot dazu bringen, sich in Ihre Rolle zu versetzen und Vorschläge zu liefern, die für Ihre spezifische Situation passend sind. Bei englischsprachigen Nutzern eignet sich dazu besonders gut der Prompt „Act as“, also „handle als“. Eine gute Alternative auf Deutsch ist:

Stell dir vor, du bist (...)

Ein Beispiel: Stell dir vor, du bist HR-Manager und sollst ein Bewerbungsgespräch führen. Welche zehn Fragen stellst du der Kandidatin, um herauszufinden, ob sie für die Stelle als Veranstaltungsmanagerin geeignet ist?

Im Testlauf lieferte die KI zehn sehr brauchbare Vorschläge. Etwa: Wie gehen Sie bei der Budgetierung und Ressourcenplanung für Veranstaltungen vor? Welche Metriken und KPIs nutzen Sie, um die Effektivität Ihrer Veranstaltungen zu messen? Wie gehen Sie mit engen Zeitplänen und sich ändernden Prioritäten bei der Veranstaltungsplanung um?

Wie Sie das Brainstorming mit ChatGPT lenken können

Es werden selten alle Antworten des Chatbots nützlich sein. Man muss ihm zugutehalten: Das ist beim Brainstorming mit Kollegen ähnlich. Der Vorteil des Bots: Er wird auch dann nicht die Nerven verlieren, wenn Sie auch in der fünften Runde noch etwas zu mäkeln haben.

Wenn eine Antwort in die richtige Richtung geht, können Sie den Bot auffordern, auf dieser Basis neue Vorschläge zu generieren. Dabei hilft, dass ChatGPT Antwortlisten durchnummeriert. So können Sie leicht Bezug nehmen. Etwa so:

Mach noch drei Vorschläge, die so ähnlich sind wie Antwort sieben.

Auf Englisch funktioniert das Brainstorming mit ChatGPT übrigens bisher am besten. Wenn Sie deutsche Antworten haben wollen, müssen Sie den Chatbot möglicherweise ab und zu daran erinnern.

Mehr: So schützen Sie in ChatGPT Ihre privaten Daten.

Erstpublikation: 08.06.2023, 04:00 Uhr