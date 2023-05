ChatGPT für Iphones OpenAI kündigt ChatGPT-App an

OpenAI bietet seine KI künftig auch für das Smartphone an. In den USA ist die App bereits nutzbar. Allerdings vorerst nur für Apple-Nutzer.

Die offizielle App-Version der KI von OpenAI ist in den USA bereits nutzbar. Allerdings nur auf dem Iphone. (Foto: dpa) ChatGPT macht den Sprung auf das Smartphone

San Francisco/Berlin Die offizielle ChatGPT-App fürs Smartphone kommt: In den USA ist sie ab sofort nutzbar und soll in den kommenden Wochen auch in weiteren Ländern verfügbar sein, wie das hinter ChatGPT stehende Unternehmen OpenAI mitteilt. Allerdings werde es die App erst einmal nur für iOS geben. Eine Android-Version sei aber geplant.

Für die iOS-App verspricht OpenAI einen synchronisierten Verlauf der Chatbot-Konversationen auf allen genutzten Geräten. Außerdem ist die Spracherkennung Whisper für Spracheingaben der Nutzerinnen und Nutzer in die Anwendung integriert worden.

Unabhängig davon, ob man ChatGPT in der kostenlosen Basisvariante oder in der kostenpflichtigen Plus-Variante nutzt, soll die App den Angaben zufolge gratis sein. Abonnenten verspricht OpenAI neben dem Zugang zum aktuellsten Sprachmodell (GPT-4) etwa schnellere Reaktionszeiten oder früheren Zugang zu neuen Funktionen.

Mehr: Wie Sie ChatGPT auf Deutsch kostenlos nutzen können

Erstpublikation: 19.05.2023, 11:48 Uhr.