 ChatGPT: OpenAI erweitert Funktionen der KI und senkt Preise deutlich

Das führende KI-Start-up OpenAI hat seine KI-Modelle erweitert und die Preise um bis zu 75 Prozent gesenkt. Die Beratung McKinsey erwartet Effizienzgewinne durch KI in Billionenhöhe.

Der Chef des Start-ups OpenAI hat die Entwicklung von Produkten wie ChatGPT forciert. (Foto: Bloomberg) OpenAI-CEO Sam Altman

San Francisco Das Wettrennen um die Vorherrschaft bei Künstlicher Intelligenz (KI) wird intensiver. Nur Stunden nachdem der Facebook-Konzern Meta ein neues KI-Modell angekündigt hatte, zog das Start-up OpenAI aus San Francisco nach. Bestehende Modelle des Unternehmens würden verbessert, kompliziertere Anfragen an die Systeme erstmals ermöglicht und die Preise um bis zu 75 Prozent gesenkt, teilte OpenAI am Dienstag mit.

OpenAI hatte mit der Vorstellung des Textroboters ChatGPT einen Hype um KI-Anwendungen ausgelöst. Die „generative KI“ genannten Systeme sind in der Lage, Texte, Bilder und Musik zu produzieren. Die Technologie könnte weltweit zu jährlichen Effizienzgewinnen von 2,6 bis 4,4 Billionen Dollar führen, prognostizierte das McKinsey Global Institute in einer am Mittwoch vorgestellten Studie. „Wir sehen gewaltige Vorteile durch KI“, sagte Studienleiter Michael Chui dem Handelsblatt.

