ChatGPT-Pendant Baidu enttäuscht mit KI-Chatbot „Ernie Bot“ – Aktie fällt

Der chinesische Suchmaschinenkonzern hat den Chatbot „Ernie Bot“ vorgestellt, der ChatGPT des US-Start-ups OpenAI die Stirn bieten soll. Doch die Präsentation konnte die Erwartungen nicht erfüllen.

Peking, Düsseldorf Chinas größter Suchmaschinenbetreiber Baidu hat am Donnerstag seinen intelligenten Chatbot „Ernie Bot“ vorgestellt. Marktteilnehmer hatten dazu ein Live-Vorführung erwartet, Baidu-Chef Robin Li präsentierte die Innovation aber lediglich als Video.

Zunächst kann auch nur ein ausgewählter Kreis von Geschäftspartnern die neue Anwendung testen. Wann sie für weitere Nutzer verfügbar gemacht wird, ist bislang nicht bekannt. Li räumte ein, dass die Anwendung „noch nicht perfekt“ sei. Dennoch wollte er Ernie Bot schnellstmöglich vorstellen, „weil der Markt es verlangt“. Der Aktienkurs des Konzerns verlor an der Börse Hongkong zeitweise rund zehn Prozent.

Konkurrenzdruck durch Microsoft

Für Innovationsdruck im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) sorgt in der Tech-Branche das Unternehmen OpenAI. Das US-Start-up veröffentlichte im November 2022 das Chatprogramm ChatGPT, das wie von Menschen geschriebene Texte erstellen kann. Microsoft ist an OpenAI beteiligt und integriert das KI-System GPT in seine Suchmaschine Bing. Am Donnerstag will der Konzern zudem neue Anwendungen bekannt geben.