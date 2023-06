 ChatGPT: So schützen Sie in der KI Ihre privaten Daten

Düsseldorf Künstliche Intelligenz (KI) ist für Samsung eine wichtige Technologie – dennoch hat der Elektronikhersteller kürzlich seinen Mitarbeitern verboten, ChatGPT bei der Arbeit zu nutzen. Der Konzern befürchtet, dass vertrauliche Daten auf den Servern des Betreibers OpenAI landen und nicht mehr zu löschen sind. Auch Banken wie JP Morgan Chase und Citigroup beschränken den Einsatz.

Die Sorgen sind nachvollziehbar: OpenAI speichert personenbezogene Daten, um den Chatbot ChatGPT zu verbessern und das Sprachmodell im Hintergrund zu trainieren. Daher gilt es, Privates und Geschäftsgeheimnisse zu schützen.

Unternehmen wie private Nutzer sollten sich bei der Verwendung von ChatGPT und anderen KI-Chatbots mit dem Datenschutz auseinandersetzen – schon mit einigen Handgriffen lässt sich viel erreichen.

OpenAI informiert in der Datenschutzerklärung darüber, welche Daten es für ChatGPT nutzt. Dazu zählen Informationen zum Nutzerkonto wie Name und Kontaktdaten, aber auch die Eingaben in das Chatfenster, samt hochgeladenen Dateien und Feedback. Auch das Nutzungsverhalten protokolliert das amerikanische Unternehmen.

Für diese Daten sichert sich OpenAI in der Datenschutzerklärung weitreichende Nutzungsrechte. Das Unternehmen könne die personenbezogenen Daten nutzen, um den Service zu betreiben und zu verbessern, um Forschung anzustellen und neue Produkte zu entwickeln, um Missbrauch zu vermeiden und gesetzlichen Anforderungen nachzukommen.

Gibt es einen Privatsphäre-Modus für ChatGPT?

Mehr Privatsphäre mit einem Klick versprechen Browser-Hersteller, die einen privaten Modus anbieten. Browserverlauf, Cookies und weitere Daten werden dann nicht auf dem Gerät gespeichert.

Für ChatGPT gibt es eine solche Option nicht. Allerdings können Nutzer einiges tun, um ihre Privatsphäre zu schützen. Zum einen ist es für die kostenlosen Accounts nicht nötig, sich zu identifizieren – auch ein E-Mail-Alias tut es. Zum anderen können Nutzer in den Einstellungen verhindern, dass OpenAI private Daten für das KI-Training verwendet.

Wie können Sie Ihre Daten in ChatGPT schützen?

Standardmäßig lässt sich OpenAI genehmigen, die Daten der ChatGPT-Nutzer zu verarbeiten. Nutzer können auf chat.openai.com den Datenschutz aber nachträglich strenger einstellen. Das ist im Desktop-Modus nach einem Klick auf den Anmeldename unten links unter „Settings“ möglich.

Unter „General“ können Nutzer dort sämtliche Chats mit einem Klick löschen. Unter „Data Controls“ gibt es weitere wichtige Einstellungen. So lässt sich festlegen, ob die Daten zum Training des Modells genutzt werden dürfen. Auch der Export von Daten sowie die Löschung des Nutzerkontos sind über dieses Menü möglich. Bevor die Chats dauerhaft im digitalen Orkus verschwinden, vergehen 30 Tage.

In der iPhone-App, die seit Ende Mai verfügbar ist, können Nutzer ebenfalls Anpassungen vornehmen: Der Zugriff auf die Einstellungen erfolgt über die drei Punkte in der Ecke rechts oben.

Wie bewerten Datenschützer ChatGPT?

Datenschutzbehörden in mehreren Ländern untersuchen derzeit, ob OpenAI mit ChatGPT die Gesetze einhält, auch in Deutschland läuft ein Verfahren. In Italien war der intelligente Chatbot zwischenzeitlich sogar verboten, bis das Unternehmen auf Forderung der Aufsicht mehrere Änderungen an dem Dienst vornahm.

Dabei stellen sich zwei zentrale Fragen. Erstens: Inwiefern enthalten die Daten, die OpenAI für das Training der Modelle verwendet, persönliche Informationen wie Namen oder E-Mail-Adressen – und zwar ohne Zustimmung der Personen? Zweitens: Darf die Firma die Daten, die während der Nutzung anfallen, zum weiteren Training verwenden?

„Leider kann ich zum derzeitigen Zeitpunkt noch kein Urteil über die Rechtmäßigkeit von ChatGPT abgeben“, erklärt Dieter Kugelmann. Der Datenschutzbeauftragte von Rheinland-Pfalz leitet eine Taskforce der deutschen Datenschutzbehörden für künstliche Intelligenz.

Man müsse abwarten, wie OpenAI die Anfrage der Datenschutzbehörden beantworte, so der Jurist Anfang Juni. Zudem sei einiges im Fluss, weil der Anbieter offenbar bereits auf die Aufsichtsbehörden reagiere.



Ist ChatGPT DSGVO-konform?

Trotz der Bedenken der Aufsichtsbehörden können Nutzer und Unternehmen ChatGPT und andere Chatbots durchaus verwenden. „Den Einsatz von ChatGPT generell als datenschutzwidrig anzusehen, halte ich für verfehlt“, sagt Carsten Ulbricht, Rechtsanwalt bei der Kanzlei Menold Bezler in Stuttgart. „Es gibt Einsatzszenarien, die gänzlich unproblematisch sind.“

Der Jurist, der sich auf die Umsetzung digitaler Prozesse und Geschäftsmodelle spezialisiert hat, rät zur Differenzierung. Solange Nutzer keine personenbezogenen Daten bei ChatGPT eingeben, verstoßen sie auch nicht gegen die DSGVO. Sobald beispielsweise die Namen von Mitarbeitern oder Informationen über Kunden dabei sind, sieht die Lage anders aus.

Was sollten Unternehmen beim Datenschutz beachten?

Ulbricht rät Unternehmen, Richtlinien für den Einsatz generativer KI zu erlassen. Die sollten zum Beispiel zulässige Einsatzzwecke benennen und Vorgaben für den Umgang mit personenbezogenen Daten und Betriebsgeheimnissen machen.

Zudem gebe es einige „organisatorische und technische Maßnahmen“, die Organisationen treffen sollten – etwa die Voreinstellung, dass ChatGPT die Daten der Mitarbeitenden nicht fürs Training nutzen darf.

Warum sind Nutzerdaten so wichtig für ChatGPT?

ChatGPT ist die Benutzeroberfläche für eine mächtige Technologie: Wenn Nutzer das Programm auffordern, Texte zusammenzufassen, Programmcode zu schreiben oder E-Mails vorzuformulieren, leistet im Hintergrund das große Sprachmodell GPT-4 die Arbeit. Im Fachjargon ist von einem Large Language Model (LLM) die Rede.

Betreiber OpenAI hat dieses Modell mit riesigen Mengen von Texten trainiert – aus dem Internet und anderen Quellen. Wenn ChatGPT Fragen von Nutzern beantwortet, nutzt das Programm diese Daten als Grundlage, um mithilfe statistischer Methoden zu errechnen, welche Wörter aufeinander folgen könnten.

Dieses Verfahren ist rein assoziativ, die künstliche Intelligenz hat also kein menschliches Verständnis der Welt und produziert regelmäßig Fehler. Daher verwendet OpenAI Daten der Nutzer, um die Dienste zu verbessern, etwa um die Qualität der Antworten zu bewerten. Der Fachbegriff für das Verfahren lautet „Reinforcement Learning From Human Feedback“.

Erstpublikation: 05.06.2023, 04:00 Uhr.