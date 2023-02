ChatGPT und Bing Microsoft baut Internetsuche radikal um

Nach dem Erfolg von ChatGPT integriert Microsoft die Funktionen in die Suchmaschine Bing und fordert damit Google heraus.

Der Gründer von OpenAI erhofft sich viel von der Zusammenarbeit mit Nadella, dem Chef von Microsoft. (Foto: IAN C. BATES/The New York Times//Redux/laif) Sam Altman und Satya Nadella (von links)

Seattle Microsoft-CEO Satya Nadella hat am Dienstag einen weitgehenden Umbau zahlreicher Produkte des Unternehmens angekündigt. Insbesondere soll die Internetsuche Bing um einen intelligenten Chatbot erweitert werden. Damit fordert die Firma den weltgrößten Suchmaschinenanbieter Google heraus. „Heute beginnt das Wettrennen“, sagte Nadella bei einer Pressekonferenz in der Firmenzentrale in Seattle.

Die neuen Funktionen basieren auf dem Start-up OpenAI. Der Chef der Firma, Sam Altman, sagte: „Das ist der Beginn einer neuen Ära.“ Die neuen Funktionen von Bing gingen weit über die Funktionen von ChatGPT hinaus. So könne das System Informationen in Echtzeit abrufen, sei deutlich schneller und liefere genauere Ergebnisse.