 ChatGPT und Co.: So extrem profitieren Chiphersteller vom KI-Boom

Nvidia ist bislang der große Gewinner des Hypes um ChatGPT. Aber das muss nicht so bleiben. Denn das gewaltige Wachstum lockt Herausforderer an – und ruft einen alten Rivalen auf den Plan.

München Es lockt ein unfassbar großes Geschäft: Die Marktforscher von Gartner rechnen mit 112 Milliarden Dollar Umsatz, den die Hersteller in vier Jahren mit Chips für die Künstliche Intelligenz (KI) erzielen werden. Das ist fast dreimal so viel Umsatz, wie die Hersteller 2022 erzielt haben.

Die Investoren spekulieren darauf, dass ein gewichtiger Teil davon bei Nvidia landet. Seit Jahresbeginn hat sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt. Als erster Halbleiterkonzern weltweit stand das US-Unternehmen kurz davor, einen Börsenwert von einer Billion Dollar zu erreichen. Zum Handelsstart in den USA war es dann am Dienstag soweit: Nvidia kletterte am Nachmittag über die Schwelle von einer Billion.

Wie keine zweite Chipfirma profitiert Nvidia vom Hype um KI-Anwendungen wie ChatGPT. Denn die Betreiber der Rechenzentren machen ihre Maschinen mit den Chips von Nvidia fit für die datenhungrigen Anwendungen.

