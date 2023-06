 ChatGPT: Was sind die zehn sinnvollsten Plug-ins 2023?

Mit Plug-ins für ChatGPT lassen sich Reisen planen, Geschenke kaufen und Restauranttische reservieren. Ein Überblick über zehn im Alltag hilfreiche Erweiterungen für die KI.

Wer möchte, kann sich per Plugin auch von ChatGPT Empfehlungen geben lassen. (Foto: Maskot/Getty Images) Essen im Restaurant

Berlin Damit ChatGPT zum Alltagshelfer werden kann, sind Plug-ins vonnöten. Die kleinen Zusatzprogramme von Drittanbietern sorgen erst dafür, dass der intelligente Sprachassistent in unseren Alltag einzieht – sei es mit Einkaufslisten, Reisevorschlägen, Musik oder Rezeptideen.

Zu Beginn kontrollierte ChatGPT-Entwickler OpenAI das Angebot noch streng per Warteliste. Diese Zeiten sind nun aber vorbei. Aufgrund des großen Hypes um Künstliche Intelligenz (KI) erweitern immer mehr Firmen ihr Angebot um Sprachfunktionen. Es gibt im Moment nur eine Einschränkung: Wer die Plug-ins nutzen will, muss Abonnent der kostenpflichtigen Plus-Version von ChatGPT 4 sein. Aktuell kostet das pro Monat 20 Dollar plus Steuern.

Zudem müssen Nutzer die Zusatzprogramme noch aktivieren – entweder über die Website oder die App von ChatGPT. Im Folgenden finden Sie eine Auflistung sinnvoller Erweiterungen. Einen recht knapp gehaltenen Überblick liefert auch der Plug-in Store von ChatGPT.

Plug-ins für ChatGPT:

1. Wolfram

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen