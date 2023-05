 ChatGPT: Wie lassen sich Texte der KI erkennen?

Im Netz gibt es Tools, die herausfinden sollen, ob Klausuren, Bewerbungen oder E-Mails von ChatGPT geschrieben wurden. Welche KI-Checker gibt es und wie zuverlässig sind sie?

In Hamburg gibt mehrere Verdachtsfälle, in denen Abiturprüfungen mithilfe des KI-Sprachmodells ChatGPT geschrieben worden sein sollen. Einwandfrei nachweisen lässt sich das mit digitalen Tools bislang jedoch nicht. (Foto: dpa) Abiturprüfung

Düsseldorf Wie erkennt man Texte von ChatGPT? Diese Frage stellen sich derzeit viele Lehrerinnen und Lehrer. So stehen in Hamburg mehrere Abiturienten unter Verdacht, in den Abschlussprüfungen Künstliche Intelligenz (KI) genutzt zu haben.

Programme wie ChatGPT können binnen Sekunden Antworten auf komplexe Fragen geben. Das macht sie zum Einfallstor für Täuschungsversuche in Abi-Prüfungen oder bei Einstellungstests in Unternehmen.

Laut der zuständigen Schulbehörde seien beim Korrigieren der Arbeiten „Unregelmäßigkeiten aufgefallen“. Die Lehrkräfte hätten die Texte der Prüflinge mithilfe von Software überprüft, „die per ChatGPT generierte Texte offenlegt“. So leicht dürfte es jedoch nicht sein, die Schummler zu überführen.

Das Problem: Es gibt zwar Tools, mit denen sich Texte auf KI-generierte Passagen testen lassen. Viele dieser Programme sind bis zu einer begrenzten Zeichenanzahl kostenlos. Einen Schüler durchs Abi fallen lassen sollte man auf dieser Basis aber nicht.

ChatGPT: OpenAI erkennt Texte der KI oft selbst nicht

