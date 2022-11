China Apple schränkt wichtige Funktion für Demonstrierende in China ein – „Willkür der Partei unterworfen“

Der iPhone-Konzern limitiert das Übertragen von Dateien zwischen Smartphones in China. Experten kritisieren Apple, der Konzern verteidigt sich mit Verbraucherschutz.

In China lassen sich Dateien mit der Airdrop-Funktion nur noch für zehn Minuten teilen. (Foto: Reuters) Handy-Vergleich im Apple Store in China

Düsseldorf, San Francisco Das Netz ist für Dissidenten in China kein sicherer Ort. Peking zensiert die Inhalte. Nahezu alle Schritte werden überwacht. Wer sich kritisch gegenüber der Kommunistischen Partei äußert, läuft Gefahr, für Jahre eingesperrt zu werden. Um der Überwachung zu entgehen, nutzten Demonstranten in Hongkong darum einen technischen Kniff: Sie teilten politische Botschaften auf ihren iPhones mithilfe von Airdrop, beispielsweise an chinesische Touristen.

Die Funktion des Apple-Smartphones ermöglicht es, Dateien per Bluetooth oder WLAN an andere Geräte in der direkten Umgebung zu übertragen. Auch in den vergangenen Monaten war der Dienst genutzt worden, um im stark zensierten China regierungskritische Informationen zu teilen. So hatten unter anderem an Universitäten Studierende die Funktion genutzt, um Schriften mit anderen iPhone-Nutzern in ihrer direkten Umgebung zu teilen – ähnlich wie früher Flugblätter. Der Versand der Nachrichten lässt sich schwer nachverfolgen.