Das Geschäft des Chip-Ausrüsters ASML läuft rund. Allerdings müssen die Niederländer nun um den wichtigsten Halbleitermarkt der Welt bangen.

Kein Export nach China: Das mordernste Equipment darf ASML nicht in die Volksrepublik liefern. (Foto: via REUTERS) ASML-Maschine

München, Brüssel Die Auftragsbücher von ASML sind voll: Im dritten Quartal haben die Chiphersteller Equipment im Wert von 8,9 Milliarden Euro bei dem niederländischen Maschinenbauer geordert, ein neuer Rekord. Europas wertvollster Tech-Konzern hat jetzt Bestellungen für 38 Milliarden Euro in den Büchern, wie ASML am Mittwoch vermeldete. Finanzvorstand Roger Dassen sprach von einem „starken Quartal“.

Die Investoren sind erleichtert: Der Aktienkurs legte in Amsterdam am Mittwoch um mehr als sieben Prozent zu. Allen Widrigkeiten zum Trotz sei es ein gutes drittes Quartal gewesen, sagte UBS-Analyst Francois-Xavier Bouvignies. Zuvor hatten die Papiere allerdings seit Jahresbeginn rund die Hälfte an Wert verloren.

