Chiphersteller 50-Milliarden-Übernahme: Broadcom will Cloud-Konzern VMware kaufen

Düsseldorf Die Kursstürze in der Tech-Branche locken die ersten Käufer an. So verhandelt der Halbleiterhersteller Broadcom derzeit mit dem Cloud-Anbieter VMware eine Übernahme im Wert von ungefähr 50 Milliarden Dollar. Das berichten mehrere US-Medien.

Die Aktie von VMware stieg zur Börseneröffnung um rund 20 Prozent auf eine Gesamtbewertung von 48 Milliarden Dollar. Die Übernahme „macht strategisch Sinn“, bewerten die Analysten von Wells Fargo den Deal. „Es steht im Einklang mit Broadcoms Strategie, die Präsenz in der Unternehmensinfrastruktur-Software auszubauen.“

VMware erzielt seinen Jahresumsatz von derzeit rund 13 Milliarden Dollar mit hoch spezialisierter Software, die Hardware-Funktionen wie von Servern virtualisiert und Anwendungen in verschiedenen Clouds managt und vereinfacht. Das Unternehmen arbeitet eng mit Amazon Web Service (AWS) zusammen, der stark wachsenden Cloud-Tochter von Amazon.

Broadcom ist bekannt durch seine Elektronikprodukte und Chips für iPhones oder Funknetze. Das Unternehmen mit Sitz in Kalifornien ist in den vergangenen Jahrzehnten durch zahlreiche Übernahmen stark gewachsen und kostet an der Börse insgesamt 220 Milliarden Dollar.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Mit VMware will Broadcom sich ein Standbein in dem stark wachsenden Cloud-Geschäft sichern. Anleger scheinen zunächst skeptisch: Die Aktie von Broadcom verlor zur Börseneröffnung in einem positiven Marktumfeld gut vier Prozent an Wert.

20 Milliarden Dollar für Michael Dell

Die Übernahme wäre der drittgrößte Deal in der Tech-Geschichte. Erst vor wenigen Monaten kaufte Microsoft den Videospielanbieter Activision für 69 Milliarden Dollar, 2016 übernahm Dell dem Speicherkonzern EMC für 67 Milliarden Dollar.

Der Dell-Gründer hält 40 Prozent der Anteile an der früheren Dell-Sparte VMware. (Foto: Bloomberg) Michael Dell

Auch bei dieser Übernahme ist Dell-Gründer Michael Dell wie bei EMC mit von der Partie. Der 57-Jährige besitzt rund 40 Prozent an VWware und ist der Vorsitzende des Verwaltungsrats. Das Softwareunternehmen war mit der Übernahme von EMC zu Dell gekommen. Der PC-Hersteller spaltete es vor einem halben Jahr per Aktientausch ab, Dell-Gründer und Großaktionär Michael Dell bekam ein großes Aktienpaket.

„Die Abspaltung von VMware schafft neue Möglichkeiten sowohl für Dell als auch VMware sowie Wert für unsere Anteilseigner“, begründete Dell vor einem Jahr im Interview mit dem Handelsblatt den Deal.

Broadcom bereits mehrfach mit Übernahmeversuchen gescheitert

Für Broadcom ist es ein neuer Anlauf im Akquisitionsgeschäft. Das früher in Singapur ansässige Unternehmen wollte 2018 Konkurrent Qualcomm für 117 Milliarden Dollar übernehmen, scheiterte aber an dem Veto des damaligen Präsidenten Donald Trump.

Auch ein Übernahmeversuch im Softwaregeschäft ging 2021 schief, als Broadcom den Anbieter von analytischer Geschäftssoftware SAS Institute für bis zu 20 Milliarden Dollar übernehmen wollte. Die Gründer des privat geführten Unternehmens in North Carolina überlegten es sich aber in letzter Minute anders.

Details zu der Übernahme erwarten Marktbeobachter am Donnerstag, wenn VMware neue Zahlen vorlegt und eine Woche darauf, wenn Broadcom seine Ergebnisse veröffentlicht.

Mehr: Michael Dell: „Die Chip-Knappheit wird wahrscheinlich ein paar Jahre anhalten“