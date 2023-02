Starinvestor Warren Buffett macht bei Chipaktien einen Rückzieher – für viele ein Signal, denn Buffett lag in der Vergangenheit oft richtig. Doch die Branche wächst kräftig.

Der Starinvestor könnte sich zu früh bei Chipaktien zurückgezogen haben. (Foto: AP) Warren Buffett

München, San Francisco In den vergangenen Wochen ging es kräftig aufwärts an der Börse für Halbleiterhersteller. Der Chipkonzern Nvidia heizt die Euphorie nun an. CEO Jensen Huang sprach bei der Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen von guten Marktaussichten – vor allem getrieben von der Nachfrage nach Chips für Künstliche Intelligenz. Nvidia-Aktien stiegen daraufhin um mehr als acht Prozent.

Nvidia steht mit dem Kurssprung nicht allein: Seit Anfang Januar ist der Aktienkurs des weltgrößten Auftragsfertigers der Chipindustrie, TSMC, um rund ein Fünftel gestiegen. Auch viele andere Halbleiteraktien haben massiv an Wert gewonnen. Der Philadelphia Semiconductor Index legte rund ein Fünftel zu. In dem Börsenbarometer sind die größten in den USA gehandelten Halbleiteraktien vertreten, unter anderem auch TSMC. Dennoch ist Warren Buffett ausgestiegen. Fragt sich: Warum?

