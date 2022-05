Chiphersteller Berichte: Broadcom will Softwareunternehmen WMware kaufen

Der US-Konzern führt übereinstimmenden Berichten zufolge Gespräche über eine weitere Akquisition. Der Kaufpreis könnte bei 50 Milliarden Dollar liegen.

Der Konzern will Berichten zufolge VMware übernehmen. (Foto: Reuters) Broadcom-Logo

Düsseldorf Es könnte ein Milliarden-Deal werden: Der US-Chiphersteller Broadcom führt Gespräche über den Kauf des Softwareunternehmens VMware, wie die „Financial Times“ (FT) und Bloomberg übereinstimmend mit Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Demnach würde die Übernahme Broadcom die Möglichkeit bieten, sich in ein diversifiziertes Tech-Unternehmen zu verwandeln.

VMware wird am Markt derzeit mit etwa 40 Milliarden Dollar bewertet. Die FT berichtet, dass der Kaufpreis bei mehr als 50 Milliarden Dollar liegen könnte. Bloomberg geht von einer Summe in ähnlicher Höhe aus. Der Finanznachrichtendienst betont unter Berufung auf Insider jedoch, dass noch unklar sei, ob es überhaupt zu einem Abschluss komme. Vertreter der beiden Unternehmen lehnten eine Stellungnahme auf Bloomberg- und FT-Anfragen ab.

Der Kauf wäre ein weiterer wichtiger Schritt in der Strategie von Broadcom-CEO Hock Tan. Dessen Ziel ist es, eines der größten und am stärksten diversifizierten Unternehmen in der Chipindustrie aufzubauen.

Dabei war zuletzt vor allem Software im Fokus: So kaufte Broadcom 2018 CA Technologies und nur ein Jahr später das Unternehmenssicherheitsgeschäft von Symantec. Im März sagte Tan den Analysten in einer Telefonkonferenz nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen, dass Broadcom nun die Kapazität für eine Akquisition von „guter Größe“ habe. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Broadcom hatte zuletzt Gespräche über die Übernahme von SAS Institute geführt. Die Gespräche über das Softwareunternehmen, dessen Wert auf bis zu 20 Milliarden Dollar geschätzt wird, endeten jedoch im vergangenen Jahr ohne einen Abschluss. VMware hat bereits mehrfach den Besitzer gewechselt Broadcom stellt eine breite Palette von Elektronikprodukten her, die von Chips in iPhones bis zur Industrieausrüstung reichen. Rechenzentren sind jedoch zu einer wichtigen Wachstumsquelle geworden. Die VMware-Übernahme würde Broadcom die Möglichkeit bieten, diesen Markt besser zu erschließen. VMware, 1998 gegründet, ist ein Pionierunternehmen aus dem Silicon Valley, das bereits mehrfach den Besitzer gewechselt hat. Es hat die Virtualisierungssoftware erfunden: Sie konsolidiert Anwendungen und Arbeitslasten auf einer geringen Zahl von Servern, indem jeder Server für mehr als ein Programm genutzt wird. Doch als immer mehr Aufgaben in die Cloud verlagert wurden, tat sich VMware schwer, sich eine Schlüsselrolle zu sichern. Das Unternehmen ging schließlich eine enge Partnerschaft mit Amazon ein, einem der größten Anbieter von Cloud-Speicher und -Diensten. 2004 übernahm der Speichertechnologie-Riese EMC VMware. Dieses Unternehmen verkaufte dann drei Jahre später einen Teil seiner Anteile im Rahmen des Börsengangs von VMware. 2016 ging das Unternehmen an Dell über. VMware wurde dann im vergangenen Jahr von Dell abgespalten. Michael Dell und die Private-Equity-Firma Silver Lake sind nach Angaben von Bloomberg nach wie vor die größten Investoren in VMware. Mehr: Inside Meta: Der Facebook-Konzern steckt in einer tiefen Krise