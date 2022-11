Chiphersteller Infineon-Ausblick begeistert Anleger und Analysten – Aktienkurs hebt ab

Vorstandschef Hanebeck setzt erste Akzente: Der Halbleiterkonzern soll stärker wachsen und deutlich profitabler werden – auch die Dividende steigt. Eine wichtige Entscheidung steht aber noch aus.

Der neue Infineon-Chef verspricht mehr Wachstum und eine höhere Marge. (Foto: dpa) Jochen Hanebeck

München Deutschlands größter Chiphersteller plant zuversichtlich wie kaum zuvor. Infineon-Chef Jochen Hanebeck verspricht, den Umsatz in den nächsten Jahren stärker zu steigern als bisher und deutlich profitabler zu werden.

Der Manager kündigte am Dienstag an, über einen Branchenzyklus hinweg eine operative Marge von 25 Prozent zu erwirtschaften, sechs Prozentpunkte mehr als bisher. Der Halbleiterkonzern soll den Umsatz zudem jährlich im Schnitt um mehr als zehn Prozent steigern. Bislang strebten die Münchener ein Plus von mindestens neun Prozent an.

Die Börse ist begeistert vom Wachstumskurs des im Frühjahr angetretenen Managers. Schon am Montagnachmittag, als Hanebeck die höher gesteckten Ziele verkündet hatte, stieg der Aktienkurs um knapp acht Prozent. Am Dienstag gewannen die Papiere in einem schwachen Umfeld bis zum frühen Nachmittag gut 2,5 Prozent und kletterten auf gut 32 Euro. Dies ist der höchste Stand seit Jahresbeginn.

Infineon hofft auf den Staat