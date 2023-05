Chiphersteller Infineon schraubt Prognose nach oben

Der Halbleiterhersteller rechnet für das Geschäftsjahr mit deutlich mehr Umsatz und einem höheren Gewinn. Nicht bei allen in der Branche läuft es jedoch rund.

Das Geschäft des Münchner Halbleiterherstellers läuft rund. (Foto: dpa) Chipproduktion bei Infineon

München. Beim Chipkonzern Infineon läuft das Geschäft besser als erwartet. Vorstandschef Jochen Hanebeck hat deshalb die Prognose an diesem Donnerstag angehoben. Der Manager verspricht nun für das laufende Geschäftsjahr, das am 30. September endet, einen Umsatz von 16,2 Milliarden Euro. Das sind 700 Millionen Euro mehr, als er bisher in Aussicht gestellt hatte. Insbesondere das Kerngeschäft mit der Autobranche und der Industrie sorgt für Wachstum.

Die operative Marge soll nun 27 Prozent betragen, zwei Prozentpunkte mehr als bisher, teilte das Münchner Unternehmen mit. Und auch der Free-Cash-Flow werde mit 1,1 Milliarden Euro um 300 Millionen höher ausfallen als zuletzt versprochen.

„Infineon ist sehr gut unterwegs. Unsere Geschäfte rund um Elektromobilität, erneuerbare Energie-Erzeugung und Energieinfrastruktur entwickeln sich stark. Wir bedienen genau diese Schlüsselanwendungen zur Dekarbonisierung“, sagte Hanebeck am Donnerstag.

Infineon steigert Quartalsumsatz um ein Viertel