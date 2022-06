Chiphersteller Intel will nach aufgehobener Kartellstrafe fast 600 Millionen Zinsen von der EU

Frankfurt Nach der Aufhebung einer Milliarden-Kartellstrafe durch das zweithöchste europäische Gericht will der US-Chiphersteller Intel von der EU 593 Millionen Euro an Zinsen. Das Gericht der Europäischen Union hatte im Januar eine Strafe von 1,06 Milliarden Euro für nichtig erklärt, die dem US-Chiphersteller vor zwölf Jahren von den europäischen Kartellbehörden auferlegt worden war.

Die EU-Kommission hatte dem Unternehmen vorgeworfen, den Computerherstellern Dell, Hewlett-Packard und Lenovo Rabatte gewährt zu haben, um den Rivalen Advanced Micro Devices dadurch zu behindern. Weil die Kommission Einwände des Unternehmens nicht ausreichend geprüft habe, erklärte das EU-Gericht die Wettbewerbsstrafe zulasten von Intel damals für nichtig.

Der Streit hat eine lange Vorgeschichte. Bereits im Mai 2009 verhängte die EU-Kommission unter der damals für Wettbewerb zuständigen EU-Kommissarin Neelie Kroes die zu der Zeit historisch hohe Strafe von gut einer Milliarde Euro. Die Wettbewerbshüter hatten Intel wegen des mutmaßlichen Missbrauchs einer dominanten Marktposition bestraft.

Außerdem habe der Chip-Gigant Zahlungen an die deutsche Elektromarkt-Kette Media-Saturn an die Bedingung geknüpft, dass sie nur Computer mit Intel-Prozessoren verkaufe. Damit habe Intel den einzigen ernsthaften Wettbewerber vom Markt drängen wollen, so die Begründung der EU-Kommission.

Die US-amerikanische Firma war 2014 zunächst beim Gericht der EU mit einer Klage gegen das Bußgeld gescheitert, drei Jahre später entschied der EuGH jedoch, dass das EU-Gericht den Fall neu aufrollen muss.

Mehr: Gericht der EU kippt Milliarden-Wettbewerbsstrafe gegen Intel