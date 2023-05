Chiphersteller Nvidia ist an der Börse mehr als eine Billion Dollar wert

Als erster Chiphersteller schafft Nvidia den Sprung über die Marke von einer Billion Dollar. Der Konzern ist der große Profiteur des KI-Booms.

Der Konzern ist an der Börse mehr als eine Billion Dollar wert. (Foto: Reuters) Nvidia

New York Dank der wachsenden Chip-Nachfrage durch den Boom Künstlicher Intelligenz (KI) hat der Börsenwert von Nvidia am Dienstag die Marke von einer Billion Dollar durchbrochen. Damit gelang dem Konzern als neuntem Unternehmen und als erstem Chiphersteller überhaupt die Aufnahme in diesen exklusiven Klub.

Nvidia-Aktien stiegen zur Eröffnung der Wall Street um knapp sieben Prozent auf ein Rekordhoch von 415,50 Dollar. Dadurch wuchs die Marktkapitalisierung auf fast 1,026 Billionen Dollar.

Die anderen US-Konzerne mit vergleichbaren oder höheren Börsenwerten sind der Onlinehändler Amazon, der iPhone-Hersteller Apple, der Softwarekonzern Microsoft und die Google-Mutter Alphabet. Aus dem Ausland spielt noch der saudi-arabische Ölförderer Saudi Aramco in dieser Liga.

Nvidia: Neuer Supercomputer treibt den Aktienkurs

„Da die Bewertung Nvidias über dem langfristigen Durchschnitt liegt, steigt der Druck, anhaltend hohes Wachstum zu liefern“, sagte Analystin Susannah Streeter vom Brokerhaus Hargreaves Landsdown. Daher müsse mit Kursturbulenzen gerechnet werden. Auch Thomas Hayes, Manager beim Vermögensverwalter Great Hill, warnte vor möglichen Gewinnmitnahmen. Die Anleger seien sich noch nicht sicher, ob der aktuelle KI-Trend real sei. Nvidia hatte vergangene Woche einen optimistischen Ausblick veröffentlicht, auf den zahlreiche Analysten mit der Anhebung ihrer Prognosen reagierten. Zusätzlichen Rückenwind erhielten die Aktien von der Ankündigung des Konzerns, in Israel einen der weltweit schnellsten Supercomputer für KI-Anwendungen zu bauen. „Israel-1“ werde eine Rechenleistung von bis zu acht Exaflops erreichen. Ein Exaflop entspricht einer Trillion – eine eins mit 18 Nullen – Berechnungen pro Sekunde. „Generative KI ist heutzutage überall im Kommen“, sagte Nvidia-Manager Gilad Shainer in einem Interview mit Reuters. Generative KI wie ChatGPT benötigt viel Rechenpower, um anhand weniger Stichworte Texte, Bilder oder Videos zu erstellen. Grafikchips eignen sich besonders gut hierfür, weil sie darauf ausgelegt sind, zahlreiche Berechnungen parallel auszuführen. Seit Jahresbeginn haben die Nvidia-Titel bereits fast 180 Prozent zugelegt, mehr als vier Mal so viel wie der Philadelphia Halbleiter-Index. Nur im ersten Halbjahr 2001 war es für Nvidia-Papiere noch steiler bergauf gegangen. Bei den Rivalen AMD, Marvell und Intel griffen Investoren am Dienstag ebenfalls zu. Diese Aktien jeweils 2,5 Prozent. Mehr: KI-Boom treibt Chipbauer Nvidia – Börsenwert steigt um mehr als 180 Milliarden Dollar