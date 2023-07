Chipindustrie Chip-Designer ARM wirbt angeblich um Nvidia als Anker-Investor

Zuvor scheiterte die Übernahme von ARM durch Nvidia an kartellrechtlichen Bedenken. Nun könnte Nvidia Investor werden, doch zwischen den Unternehmen herrsche noch Uneinigkeit.

Insiderberichten zufolge plant der bisherige Eigentümer Softbank den Börsengang von ARM. Neben Nvidia sei unter anderem auch Intel als Investor im Gespräch. (Foto: Reuters) Grafikprozessor-Spezialist Nvidia

Tokio Beim milliardenschweren Börsengang von ARM könnte Nvidia einem Bericht zufolge doch noch als Investor zum Zug kommen. Der Grafikprozessor-Spezialist hatte vor mehr als einem Jahr vergeblich versucht, den Chip-Designer zu schlucken.

Die Verhandlungen zwischen ARM und Nvidia drehten sich um die Bewertung von ARM, schrieb die „Financial Times“ in ihrer Mittwochausgabe. Nvidia würde bei einem Einstieg eine Bewertung des gesamten Börsenkandidaten zwischen 35 und 40 Milliarden Dollar bevorzugen. ARM strebe dagegen einen Wert in Richtung 80 Milliarden Dollar an. Keines der beiden Unternehmen wollte sich zunächst zu diesem Thema äußern.

Der bisherige Eigentümer von ARM, der Technologie-Investor Softbank, treibt nach früheren Angaben von Insidern den Börsengang des Chip-Designers an der Wall Street voran. Angepeilt wird ein Termin ab September.

Es könnte das größte Debüt das Jahres werden. ARM verhandelt mit mehr als zehn Firmen, um sie als Anker-Investoren zu gewinnen. Dazu gehört auch der Chip-Konzern Intel. Nvidia werde voraussichtlich nur einen relativ kleinen ARM-Anteil im Volumen von wenigen Hundert Millionen Dollar übernehmen, schrieb die FT weiter. Damit wolle man kartellrechtlichen Problemen aus dem Weg gehen. Der Verkauf von ARM an Nvidia war an Bedenken mehrerer Wettbewerbsbehörden gescheitert. Mehr: So will der Nvidia-Chef mit Supercomputern das Klima retten