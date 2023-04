Chipindustrie Einbruch der Chipnachfrage trifft Samsung hart – Gewinn sackt um 96 Prozent ab

Die Sparte der Speicherchips war bisher der Gewinnmotor des Konzerns. Doch nun ist sie eingebrochen. Bedingt durch verändertes Konsumverhalten sind weniger Chips gefragt.

Samsung betreibt riesige Chipfabriken in Südkorea. Doch ihre Auslastung ist gering, weil die Nachfrage nach Elektronikartikeln schwach ist. (Foto: Bloomberg/Getty Images) Fabrik von Samsung Electronics

Tokio So hart wurde die Halbleitersparte des weltgrößten Herstellers für Speicherchips seit 14 Jahren nicht mehr getroffen. Samsung Electronics kündigte am Freitag an, die Produktion von Speicherchips entgegen bisheriger Ankündigungen kurzfristig stark zu drosseln, weil die Nachfrage eingebrochen sei. Der Konzern schätzt auch, dass sein operativer Gewinn im ersten Quartal 2023 auf 0,5 bis 0,7 Billionen Won (350 bis 490 Millionen Euro) eingebrochen ist, also rund 96 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Wie üblich gab der Konzern bei seiner ersten Bilanzschätzung weder den erwarteten Nettogewinn noch die Ergebnisse der Geschäftsbereiche bekannt. Analysten machen aber vor allem den bisherigen Gewinnmotor des Elektronikkonzerns, die Speicherchipsparte, für den Einbruch verantwortlich.