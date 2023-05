Chipindustrie TSMC nähert sich möglicher Milliardeninvestition in Dresden

Der taiwanische Chipkonzern will mit einem Werk in Sachsen näher an seine europäischen Kunden heranrücken. Die Entscheidung über den Bau steht kurz bevor.

Der weltgrößte Auftragsfertiger der Chipindustrie investiert im laufenden Jahr 36 Milliarden Dollar in neue Fabriken. (Foto: Reuters) TSMC

Amsterdam Der Chipauftragsfertiger TSMC steht kurz davor, sich in Dresden anzusiedeln. „Ziel ist es, näher an unsere Kunden heranzurücken“, sagte Vorstand Kevin Zhang an diesem Dienstag in Amsterdam zu Journalisten. Der taiwanische Chipkonzern sei gerade dabei, die Milliardeninvestition durchzurechnen. Das Vorhaben mache „gute Fortschritte“, so der Spitzenmanager.

Zhang lobte die Unterstützung, die TSMC von den Behörden vor Ort in Sachsen und von der EU erfahre. Ohne milliardenschwere Subventionen hätte der Technikführer der Halbleiterindustrie wohl nicht darüber nachgedacht, sich an der Elbe niederzulassen. „Die Kosten in Europa sind schon sehr hoch“, sagte Zhang. „Das ist eine Herausforderung.“

Noch nie hat sich ein Spitzenmanager des weltgrößten Auftragsfertigers der Chipbranche so positiv über ein mögliches neues Werk in Europa geäußert. Bislang waren die Taiwaner deutlich zurückhaltender.

TSMC ist unersetzlich für die europäische Industrie