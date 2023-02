Chipkonzern Intel streicht Dividende zusammen und kündigt Einsparungen an

Der Chipkonzern senkt seine Dividende um zwei Drittel. CEO Gelsinger will zudem weiter einsparen. In Deutschland fordert er mehr Subventionen.

Der Konzern hatte bereits im Oktober angekündigt, in diesem Jahr drei Milliarden Dollar einsparen zu wollen. (Foto: Reuters) Intel-Logo

San Francisco Die Finanzsituation beim Chipkonzern Intel hat sich so zugespitzt, dass der Konzern seine Dividende drastisch gekürzt hat. Die Quartalsdividende wird auf 12,5 US-Cent pro Aktie von zuvor 36,5 Cent gesenkt, kündigte Intel-Chef Patrick Gelsinger am Mittwoch an. „Der Vorstand und ich haben diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen“, sagte Gelsinger.

Zudem habe er weitere Einsparungen angestoßen, um die finanziell angespannte Situation des Unternehmens zu verbessern, sagte Gelsinger. Der CEO kündigte „vorübergehende Lohn- und Gehaltskürzungen“ an, jedoch ohne näher Details zu nennen.

Zudem könnten weitere Kürzungen anstehen, sagte Gelsinger. „Wir haben uns aus sieben Geschäftsbereichen zurückgezogen und prüfen weiterhin andere Geschäftsbereiche“, sagte der Intel-Chef. Ob davon auch das milliardenschwere Investment in eine neue Chipfabrik in Magdeburg betroffen sein könnte, ließ Gelsinger offen.