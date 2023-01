Chipkrise Der Gewinn von Samsungs Chipsparte schrumpft um 97 Prozent

Tokio Die schwache Nachfrage nach Smartphones und Computern trifft Samsung Electronics, den weltgrößten Hersteller von Mobiltelefonen und Speicherchips, hart. Zwar bilanzierte der größte koreanische Konzern am Dienstag einen Rekordumsatz für das Gesamtjahr.

Doch im vierten Quartal brach der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 69 Prozent auf nur noch 4,3 Billionen Won (3,2 Milliarden Euro) ein. Das ist das schwächste Quartalsergebnis seit 2014.

Hauptursache war ein beispielloser Einbruch von Samsungs bisherigem Gewinnmotor, der Halbleitersparte. Der operative Gewinn sackte im Vorquartal um 97 Prozent auf nur noch 270 Milliarden Won (rund 200 Millionen Euro) ab. Der Umsatz sank derweil um 23 Prozent. Der Grund: Hersteller von Handys und Computern kaufen weniger Speicherchips und bauen ihre Lagerbestände ab. In den Jahren zuvor hatte die Chipsparte mehr als die Hälfte des Konzerngewinns ausgemacht.

Eine schnelle Wende ist nicht in Sicht. Wegen der großen wirtschaftlichen Unsicherheiten verzichte das Unternehmen in diesem Jahr auf eine Gewinnprognose, sagte Samsungs Investor-Relations-Chef Ben Suh. Samsung geht aber davon aus, dass die Nachfrage nach Speichern im ersten Halbjahr schwach bleiben und sich erst in der zweiten Jahreshälfte erholen wird.

Auch für andere wichtige Geschäftsbereiche wie Displays für Smartphones und Fernseher sowie das eigene Smartphone-Geschäft erwartet Samsung ein schwieriges Jahr. Die Nachfrage nach mobilen Geräten könnte 2023 sogar schrumpfen, teilte der Konzern mit.

Die Chipindustrie leidet auf breiter Front

Samsung geht es damit ähnlich wie dem Chiphersteller Intel: Der US-Rivale war im Weihnachtsquartal sogar in die Verlustzone gerutscht. Einzig Taiwans größter Auftragsfertiger für Computerchips TSMC legte zuletzt überraschend deutlich zu. Doch auch die Taiwaner warnten für das erste Quartal dieses Jahres vor einem Umsatzrückgang.

Marktforscher sagen voraus, dass der Umsatz der Chipindustrie nach langen Jahren des Wachstums erstmals wieder deutlich schrumpfen könnte. So prognostizierte die Organization for Semiconductor Statistics (WSTS) im Januar, dass die Umsätze in diesem Jahr um 4,4 Prozent auf 556,6 Milliarden Dollar sinken könnten.

Einige Analysten warnen daher bereits davor, dass Samsungs Chipsparte in diesem Quartal Verluste schreiben könnte. Denn hohe Inflation und Rezessionsängste drücken in vielen Industrieländern weiter auf die Kauflaune der Verbraucher.

Nur für den Herbst und Winter machte Suh Hoffnung: „Obwohl die makroökonomischen Unsicherheiten hoch bleiben, erwarten wir eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte.“ Darauf hofft auch TSMC.

Allerdings sind die Chipsparten von Samsung unterschiedlich stark betroffen. DRAM-Arbeitsspeicher und NAND-Speicher für die dauerhafte Datenspeicherung leiden unter der sinkenden Nachfrage. Dagegen konnte das Unternehmen mehr Speicherchips mit hoher Datendichte für Serveranwendungen verkaufen.

Das relativ junge Foundry-Geschäft, also die Auftragsfertigung von Computerchips, wuchs im abgelaufenen Quartal sogar wieder auf ein neues Rekordniveau. Erst in diesem Quartal wird Samsungs Konkurrenzgeschäft zu TSMC von der Konjunkturflaute in der Technologiebranche eingeholt.

Spartenchef Jeong Gibong sagte für das erste Halbjahr 2023 eine sinkende Auslastung voraus. Für das zweite Halbjahr hofft er, dass die Nachfrage nach Hochleistungscomputern und Autos die Produktionskapazitäten wieder füllen wird. Das Unternehmen will sich darauf konzentrieren, neue Kunden für die zweite Generation seiner 3-Nanometer-Chips zu gewinnen und darauf, 2-Nanometer-Chips zu entwickeln.

Samsung will weiter massiv in die Chipindustrie investieren

Trotz des Einbruchs will Samsung seine Investitionen offenbar nicht drastisch kürzen. „Wir werden ähnlich viel investieren wie im vergangenen Jahr“, kündigte Vizepräsident Kim Jaejune, Chef der Speicherchip-Sparte, an.

Aus Sorge um die schwache Konjunktur würden Unternehmen zwar auf finanzielle Gesundheit achten und Lagerbestände abbauen. Das sei nicht gut für Samsung, sagte Kim. „Aber die Kehrseite ist, dass es uns eine gute Gelegenheit gibt, uns auf die Zukunft vorzubereiten.“

Dahinter steht Samsungs Einschätzung, dass der Chipmarkt durch die zunehmende Digitalisierung weiter wachsen wird. Denn um die wachsenden Datenfluten zu bewältigen, müssen immer mehr Server mit immer höherer Leistung gebaut werden.

Besonders große Hoffnungen setzen die Koreaner dabei auf neue Anwendungen künstlicher Intelligenz wie das ChatGPT-Programm des US-Start-ups Open Ai, dessen Prototyp weltweit für Aufsehen wegen seiner nahezu natürlichen Konversation sorgte.

Für Samsung ist damit eine neue Entwicklungsstufe erreicht. „Die Modelle haben jetzt ein Niveau erreicht, auf dem sie kommerziell genutzt werden können“, sagt ein Unternehmenssprecher. Allerdings benötigen sie leistungsstarke Prozessoren und Speicher mit hoher Dichte, um die Daten auszuwerten und zu lernen. „Deshalb wird die Nachfrage steigen.“

