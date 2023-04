Chipkrise Schwache Nachfrage, hohe Lagerbestände: Samsungs Chipsparte rutscht tief in die Verlustzone

Trotz Chipkrise: Südkoreas Speicherchiphersteller Samsung investiert weiter in neue Fabriken wie ein neues koreanisches Werk in Pyeongtaek.

Tokio Auch der Weltmarktführer bei Speicherchips, Samsung Electronics, ist nicht gegen den Einbruch der Chipnachfrage immun. Im ersten Quartal dieses Jahres rutschte die Halbleitersparte des größten koreanischen Konzerns erstmals seit 14 Jahren in die roten Zahlen. Denn die schwache Nachfrage nach Elektronikprodukten und hohe Lagerbestände haben sowohl die Nachfrage nach Speicherchips als auch deren Preise sinken lassen.

So verbuchte Samsung im ersten Quartal 2023 für den bisherigen Gewinnmotor des Konzerns einen Verlust von 4,56 Billionen Won (3,1 Milliarden Euro). Nur die soliden Gewinne der anderen Sparten des Mischkonzerns, allen voran das Smartphone-Geschäft, verhinderten, dass der Konzern wie der zweite große koreanische Speicherchiphersteller SK Hynix im ersten Quartal in die Verlustzone rutschte.

Während Samsungs Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf 63,75 Billionen Won (43 Milliarden Euro) sank, brach der Gewinn um 95 Prozent auf 640 Milliarden Won (430 Millionen Euro) ein. Erst in der zweiten Jahreshälfte rechnet Samsung mit einer deutlichen Erholung, gibt aber wegen der unsicheren Wirtschaftsaussichten keine Bilanzprognose ab.

Postpandemischer Konsumkater und Lagerbestände treffen die Chipindustrie

Ähnlich schlecht stand Samsung zuletzt 2009 nach der weltweiten Finanzkrise da. Damals war es allerdings der wirtschaftliche Schock, der die Nachfrage drastisch sinken ließ. Diesmal ist es eine Mischung aus Konsumkater nach der Pandemie und schwacher Konjunktur, vor allem in China.

Weltweit haben sich viele Menschen während des Corona-Lockdowns mit Elektronikartikeln wie Computern, Fernsehern und Haushaltsgeräten eingedeckt. Jetzt geben sie ihr Geld lieber für Reisen und andere Vergnügungen aus, die während der Pandemie zu kurz kamen. Dies werde durch die anhaltende Konjunkturschwäche noch verstärkt, erklärte Kim Jaejune, zuständiger Vizepräsident für Samsungs Speicherchipgeschäft, bei einer Telefonkonferenz mit Analysten.

Dies trifft besonders die Speicherchips, die auch sehr stark in Datenzentren eingesetzt werden, die derzeit besonders leiden. Die hohen Lagerbestände bei Endgeräten wie Smartphones und Computern gehen dagegen wieder zurück. Dies hilft den großen taiwanischen Auftragsfertigern von Computerchips wie TSMC und UMC.

Die verloren zwar im ersten Quartal auch Umsatz und Gewinne, bleiben aber weiterhin profitabel. Aber Kim gibt noch keine Entwarnung. „Die Nachfrage bleibt schwach, weil sich die Verbrauchernachfrage noch nicht erholt hat, obwohl China seine Coronabeschränkungen aufgehoben hat“, sagte er am Donnerstag.

Das Ergebnis ist ein dreifacher Schlag für die Chipindustrie: schwache Nachfrage, Abbau von Lagerbeständen und weiterhin hohe Investitionen in neue Chipfabriken. Da die Verbraucher weniger kauften und die Unternehmen weniger in Datenzentren und IT-Ausrüstung investierten, schossen die Lagerbestände in die Höhe. Solange die Lagerbestände nicht abgebaut sind, leiden Nachfrage und Preise.

Samsung hat reagiert und die Produktion von Speicherchips teilweise drastisch zurückgefahren. Betroffen sind vor allem ältere Produkte. Gleichzeitig will der Konzern den Bau neuer Fabriken nicht aufschieben. Samsung wolle in diesem Jahr etwa so viel investieren wie 2022, um wettbewerbsfähig zu bleiben, sagte Vizepräsident Kim. „Das Halbleitergeschäft erfordert kontinuierliche Investitionen, da es lange dauert, bis eine Chipfabrik die Produktion aufnehmen kann.“

Samsung erwartet graduelle Erholung in der zweiten Jahreshälfte

Deshalb müsse sich das Unternehmen auf die künftige Nachfrage einstellen. Und die schätzt Samsung weiterhin als solide ein, da beispielsweise Anwendungen der Künstlichen Intelligenz und des autonomen Fahrens die Nachfrage nach Rechenzentren und Chips strukturell erhöhen.

Gleichzeitig findet ein technologisches Wettrüsten in der Auftragsfertigung von Chips statt, in die Samsung vor einigen Jahren eingestiegen ist. Um zum Marktführer TSMC aus Taiwan aufzuschließen, investiert Samsung massiv in Technologien mit noch kleineren Chipstrukturen.

Im Jahr 2024 will der Konzern mit der Massenproduktion seiner zweiten Chipgeneration in Drei-Nanometer-Technologie beginnen, im Jahr 2025 mit der Produktion von Zwei-Nanometer-Chips.

Die Frage ist, wie lange die Krise noch andauern wird. Samsung rechnet im laufenden Quartal noch nicht mit einer deutlichen Erholung der Nachfrage nach Speicherchips, da die Unternehmenskunden nach wie vor vorsichtig agieren. Die Anpassung der Lagerbestände werde wahrscheinlich weitergehen, vermutet der Konzern.

Eine leichte Verbesserung erwartet Samsung bei der Nachfrage nach Smartphones und Computern. Aber erst für die zweite Jahreshälfte rechnet der Konzern mit einer „allmählichen Erholung“. Zum einen seien bis dahin die Lagerbestände abgebaut, zum anderen könnten neue Produkte die Nachfrage der Endverbraucher ankurbeln.

Geopolitik bleibt dabei ein Risikofaktor. Die US-Regierung wirkt laut Zeitungsberichten auf die koreanischen Chiphersteller ein, ihr beträchtliches Chinageschäft zurückzufahren. Ben Suh, Chef der Abteilung Investor Relations, sagte dazu, dass der Konzern in Verhandlungen mit der US-Regierung stehe und verschiedene Szenarios diskutiere, um das politische Risiko zu senken.

