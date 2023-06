Chipproduktion Nach Veto gegen Verkauf nach China – Elmos findet Abnehmer für Wafer-Fertigung

Im November hat das Wirtschaftsministerium dem Unternehmen untersagt, seine Wafer-Produktion an ein chinesisches Unternehmen zu veräußern. Nun geht die Anlage in Dortmund an eine US-Firma.

Die Produktion des Halbleiterherstellers in Dortmund hat einen Käufer gefunden. (Foto: dpa) Elmos Berlin Nach dem Veto des Bundeswirtschaftsministeriums hat der Chip-Hersteller Elmos Semiconductor einen neuen Käufer für seine Wafer-Fertigung in Dortmund gefunden. Das US-Technologie-Unternehmen Littelfuse zahlt 93 Millionen Euro für die Produktion von Siliziumscheiben für die Chip-Herstellung, wie Elmos am Mittwoch mitteilte. Eigentlich wollte Elmos die Sparte für knapp 85 Millionen Euro an eine schwedische Tochter der chinesischen Sai Microelectronics verkaufen. Im November hatte der Bund den Verkauf jedoch unter Verweis auf das Außenwirtschaftsgesetz untersagt. Chinesische Unternehmen sollten keinen Zugriff auf deutsche Technologie bekommen. Auch dem neuen Käufer muss die Bundesregierung noch zustimmen. Die Wafer, die in Dortmund gefertigt werden, sind aber nicht High-Tech. Aus ihnen entstehen vor allem Leistungshalbleiter für die Autoindustrie, auf die Elmos spezialisiert ist. Man habe mit Littelfuse eine bis 2029 laufende Abnahmevereinbarung für einen Teil der in Dortmund produzierten Wafer unterzeichnet, erklärte Elmos. Littelfuse kommt aus Chicago und produziert mit 18.000 Mitarbeitern Sicherungen und viele andere Elektronik-Bauteile. Auch in Deutschland ist das Unternehmen bereits vertreten. Auf die Gewinnprognose habe der Verkauf keine Auswirkung, erklärte Elmos. Das Ziel für die operative Umsatzrendite (Ebit-Marge) für 2023 bleibe bei 23 bis 27 Prozent. Die erste Rate des Kaufpreises von 37 Millionen Euro soll im laufenden Jahr den operativen Mittelzufluss (Cash-flow) erhöhen. Allerdings werde Elmos mehr investieren als bisher geplant, so dass der operative Cash-flow 2023 negativ ausfallen werde. Mehr: „Will man uns aktiv diskriminieren?“, klagt Chiphersteller Nexperia über die Bundesregierung. Hinweis an die Redaktion >> rtr