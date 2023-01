Chips und Bildschirme Apple-Chef Cook will Zulieferer loswerden

Der iPhone-Konzern forciert die eigene Entwicklung von Komponenten und setzt auf „made in USA“. Das trifft bekannte Namen wie Qualcomm, Samsung und LG.

Der kalifornische Konzern setzt immer mehr selbst entwickelte Komponenten in seinen Geräten ein. (Foto: Bloomberg) Apple

München, San Francisco Die Uhr tickt für die Lieferanten von Apple. Der iPhone-Hersteller entwickelt immer mehr Komponenten selbst. Langjährige Partner wie Broadcom, Samsung und Qualcomm müssen sich darauf einstellen, einen wesentlichen Teil ihres Geschäfts mit den Kaliforniern in den nächsten Jahren zu verlieren. Im Fokus von Apple-Chef Tim Cook stehen Chips sowie Displays.

Zudem setzt der Manager stärker auf die Fertigung in Amerika. Cook vollzieht damit eine Kehrtwende von seiner einstigen Strategie. Unter seiner Führung hatte Apple seine Lieferketten fast ausschließlich auf die Produktion bei Partnern in Asien ausgerichtet. Zum ersten Mal seit rund einer Dekade werde Apple bald wieder in den USA gefertigte Chips in seinen Geräten verbauen, kündigte Cook kürzlich beim Besuch einer neuen Halbleiterfabrik des taiwanischen Herstellers TSMC im US-Bundesstaat Arizona an.