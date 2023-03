 Cloud-Computing: Microsoft hebt Preise für Geschäftskunden deutlich an

Office 365 und andere Produkte werden teurer. Microsoft begründet das mit den Wechselkursen. Experten sehen einen anderen Grund – der noch deutlich gewichtiger werden dürfte.

Auf Unternehmen dürften höhere IT-Kosten zukommen. (Foto: Getty Images) Mitarbeiterin im Serverraum

Düsseldorf Für Produkte von Microsoft müssen IT-Manager künftig deutlich mehr Budget einplanen: Der US-Konzern hat Unternehmenskunden für mehrere Cloud-Dienste deutliche Preissteigerungen angekündigt, zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren. Microsoft plane ab dem 1. April eine „einheitliche Preisgestaltung“, die den Wechselkurs der jeweiligen Landeswährung zum US-Dollar widerspiegele, wie es in der Ankündigung heißt.

In diesem Zuge steigen im Euro-Raum die Preise für Produkte wie Office 365 um elf Prozent. Zudem will der Konzern die Preise zweimal jährlich an Wechselkursschwankungen anpassen. „Wir führen eine Preisharmonisierung durch, die auch Europa betrifft“, erklärte Microsoft in einer Stellungnahme. Die Kunden seien bereits im Januar informiert worden.

