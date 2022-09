Computerindustrie PC-Markt erleidet weltweiten Einbruch im zweiten Quartal

Die Extra-Konjunktur ist vorbei: Weltweit sinken die Verkäufe von PCs und Notebooks. Für den Rest des Jahres sehen Beobachter kaum Hoffnung auf Besserung.

Die Zurückhaltung auf der Nachfrageseite macht sich bemerkbar. (Foto: IMAGO/MASKOT) Arbeit und Bildung von daheim

San Francisco Der globale PC-Absatz ist im zweiten Quartal deutlich eingebrochen. In den USA fiel der Absatz im zweiten Quartal nach Berechnungen der Analysefirma Canalys um 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Es war das vierte Quartal in Folge, in dem der Absatz zurückging.

Notebooks waren mit minus 27 Prozent am stärksten betroffen – laut Canalys-Analyst Brian Lynch ist das angesichts des „beispiellosen Erfolgs“ von preiswerten Chromebook-Laptops nicht ganz unerwartet. Chromebooks – mit dem System Chrome OS betriebene Geräte mit geringerer Leistung – beherrschen mittlerweile den US-amerikanischen Schul- und Hochschulmarkt.

Branchengigant HP meldete für das zweite Quartal des Kalenderjahrs Ergebnisse, die unter den eigenen und den Erwartungen der Analysten lagen. „Wir haben eine Abschwächung der Nachfrage erwartet“, so Vorstandschef Enrique Lores. „Aber nicht in diesem Ausmaß.“