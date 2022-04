Coronavirus Telekom-Tochter: T-Mobile entlässt in USA ungeimpfte Mitarbeitende

Die US-Tochter der Telekom setzt eine Impfpflicht durch, ab 2. April drohen Entlassungen. Andere US-Konzerne waren von einer Pflicht wieder abgerückt.

Das Unternehmen verlangt von fast allen seiner 75.000 Beschäftigten in den USA, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. (Foto: imago/Levine-Roberts) T-Mobile US

San Francisco Der Mobilfunkkonzern T-Mobile US will ungeimpfte Mitarbeitende, die das Unternehmen zunächst unbezahlt freigestellt hatte, nun entlassen. Das kündigte das Unternehmen in einer internen E-Mail an die Belegschaft an, das Schreiben liegt dem Handelsblatt vor. Eine Firmensprecherin bestätigte, bis zum 2. April müssten Mitarbeitende Nachweise über gültige Impfungen gegen das Coronavirus vorlegen.

„Wir verstehen, dass dies für einige Mitarbeiter eine sehr persönliche Entscheidung ist“, erklärte die T-Mobile-Sprecherin. Trotzdem sei das Unternehmen überzeugt, die Impfpflicht sei der beste Weg, die gesamte Belegschaft zu schützen. Zur konkreten Zahl der Entlassungen äußerte sich das Unternehmen nicht, erläuterte ab: „Dies wird nur einen kleinen Prozentsatz der Beschäftigten betreffen.“ Das Unternehmen beschäftigt, Stand Ende 2021, etwa 75.000 Menschen.