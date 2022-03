Datenanalyse 38-Milliarden-Start-up Databricks will an die Börse – und neue Büros in Deutschland eröffnen

San Francisco Während Ali Ghodsi durch die kalifornische Sonne spaziert, philosophiert er über die Zukunft des Internets. Firmen sammelten heute immer mehr Daten. Doch Daten allein nützten nichts. Es müssten sich auch sinnvolle Schlüsse daraus ziehen lassen, sagt Ghodsi.

Seine Firma Databricks helfe, gigantische Datenmengen zu analysieren. Unternehmen wie der Technologiekonzern Siemens, der schwedische Modehändler H&M oder der Fahrdienst Uber optimierten damit ihre Geschäftsprozesse.

„Ausgehend von den Daten können wir Vorhersagen treffen“, sagt Ghodsi im Interview mit dem Handelsblatt. In der Industrie werde die Technik eingesetzt, um Prognosen zu treffen, wann Komponenten von Maschinen getauscht werden müssen, bevor sie ausfallen. Fahrdienste ermittelten den Preis für eine Strecke entsprechend der erwarteten Nachfrage. H&M könne Kunden zielgenau passende Kleidung anbieten oder konkrete Vorhersagen für künftige Umsätze in einzelnen Läden oder Sparten treffen. Kurzum: Passende Daten stärken das Geschäft.

Ghodsi will deshalb auch den Databricks-Fokus auf Europa und Deutschland stärken. In Berlin baue die Firma zurzeit ein Forschungszentrum. Gleichzeitig wolle er das Büro von Databricks in München erweitern und neue Niederlassungen in Frankfurt und Köln eröffnen. Zudem hatte Databricks vergangenes Jahr die Firma 8080 Labs aus Berlin übernommen. „Wir haben viele Wurzeln in Europa“, so Ghodsi.

Während der vergangenen Jahre gab es ein regelrechtes Wettrennen von Großkonzernen, ihre Geschäftsprozesse in die Cloud zu verlagern. Mit Amazon, Microsoft und Google dominieren drei US-Firmen das Feld. Aufgrund ihrer Größe und Marktmacht werden sie oft „Hyperscaler“ genannt. Sie stießen eine Revolution im Cloud-Business an.

Allein im vergangenen Jahr haben die größten Anbieter rund 180 Milliarden Dollar in den Ausbau ihrer Infrastruktur investiert, hat das Analysehaus Synergy Research Group berechnet. In Europa beanspruchen die großen Spieler aus den USA rund zwei Drittel des Marktes für sich. Heimische Rivalen spielen kaum eine Rolle.

Datenanalysten sorgen für neue Revolution im Cloud-Geschäft

Dennoch beginnt eine zweite Revolution im Cloud-Geschäft. Passgenaue Analysen von Daten machen die Umstellung von Geschäftsprozessen erst attraktiv. Hier bieten Amazon, Microsoft und Google zwar auch Lösungen an, aber Start-ups wie Databricks oder Snowflake haben ein neues Geschäft etabliert – unabhängig von den großen Konzernen.

Ihr Vorteil: Sie sind Experten für die Datenanalyse und nicht an eine Plattform gebunden. Databricks funktioniert mit den Systemen von Amazon genauso wie mit denen von Microsoft und Google. Viele Kunden möchten sich nicht von einem der drei großen Anbieter abhängig machen und ziehen daher Firmen wie Databricks für die Datenanalyse vor, während sie die Infrastruktur von mehreren Hyperscalern verwenden.

Der Cloud-Experte Adam Ronthal vom Analysehaus Gartner lobt das Start-up: „Databricks bringt die Stärke des technischen Fachwissens aus der Welt der wissenschaftlichen Datenanalyse ein.“ Die Firma habe ein überzeugendes Modell aufgebaut, mit dem sie Daten aus verschiedenen Quellen für Kunden zusammenführe, sagt Adam.

Das britische Magazin „Economist“ schrieb, das Unternehmen aus San Francisco könnte für das Thema Künstliche Intelligenz „die dominierende Plattform werden, auf der Anwendungen erstellt und ausgeführt werden“.

Der Informatiker aus Schweden hat die Firma 2013 zusammen mit Kommilitonen von der UC Berkeley gegründet. (Foto: © 2019 Bloomberg Finance LP) Databricks-CEO Ali Ghodsi

Ali Ghodsi forschte an der Universität UC Berkeley, als er 2013 Databricks aus einem Forschungsprojekt heraus zusammen mit Kommilitonen startete. Die Gründer stellten einen Dienst bereit, der die Open-Source-Software Spark einsetzt, um Daten aus verschiedenen Quellen zu verarbeiten und damit Algorithmen zu trainieren.

Databricks erweiterte das Angebot um eine Komponente namens „Lakehouse“. Dafür führten Ghodsi und seine Co-Gründer zwei Arten von Datenbanken zusammen: strukturierte Firmendaten im „Data Warehouse“ und oft unstrukturierte Daten im „Data Lake“. Dadurch konnte Databricks auf einen größeren Pool an Informationen zurückgreifen und bessere Vorhersagen erstellen.

Von diesem Konzept konnte Databricks nicht nur mehr als 7000 Kundenfirmen überzeugen, sondern damit auch Investoren gewinnen. Bislang hat die Firma rund 3,5 Milliarden Dollar eingesammelt und wird mit 38 Milliarden Dollar bewertet. Auch die übermächtige Konkurrenz investierte: Amazon, Microsoft und Google zählen zu den Geldgebern. Im vergangenen Jahr hat Databricks seinen Umsatz um 80 Prozent auf 800 Millionen Dollar erhöht.

Börsengang könnte Bewertung auf mehr als 100 Milliarden Dollar steigen lassen

In diesem Jahr könnte der Börsengang von Databricks anstehen. In Finanzkreisen wird eine Bewertung von mehr als 100 Milliarden Dollar für möglich gehalten. „Wir werden an die Börse gehen“, kündigt Ghodsi an. Allerdings wird bereits seit Jahren über einen Börsengang spekuliert.

Das Unternehmen habe bereits die nötigen Vorkehrungen getroffen. „Wir könnten heute an die Börse gehen, wenn wir das wollten. Aber wir sind nicht in Eile. Und derzeit gibt es auch keinen besonders spannenden Markt, um ein Aktiendebüt hinzulegen“, sagt Ghodsi.

Damit spielt der Gründer auf die Situation des wichtigsten Rivalen von Databricks an: Snowflake. Das Geschäftsmodell beider Firmen ist sehr ähnlich. Im Gegensatz zu Databricks ist Snowflake bereits seit 2020 an der Börse gelistet. Das Aktiendebüt von Snowflake im September 2020 schaffte Superlative. Mit Einnahmen von rund 3,4 Milliarden Dollar am Kapitalmarkt war es der bisher größte Börsengang einer Softwarefirma.

Nachdem die Firma im November 2021 mit mehr als 100 Milliarden Dollar bewertet wurde, hat sie rund 45 Prozent an Börsenwert verloren. Bei der Vorlage jüngster Zahlen blieb die Prognose hinter den Erwartungen von Analysten zurück.

Für Databricks gäbe es auch noch eine Alternative zum IPO. Seit Monaten wird in Finanzkreisen darüber gesprochen, dass Microsoft Interesse an einem Kauf von Databricks haben könnte.

CEO Ghodsi gibt sich zurückhaltend. Es mache wenig Sinn für einen der Hyperscaler, Databricks zu kaufen. „Wenn Sie eine Firma kaufen, und ein Großteil des Umsatzes läuft über ihre Wettbewerber, was machen Sie damit?“, fragt Ghodsi. „Ich denke, dass die Welt besser dasteht, wenn es weiter Multi-Cloud-Anbieter gibt.“

Cloud-Experte Ronthal gibt jedoch zu bedenken: „Am Ende haben die großen Firmen die Cloud-Welt kreiert. Alle andere leben nur darin.“ Und natürlich verschafften sich die Hyperscaler in ihren eigenen Welten Vorteile gegenüber neuen Spielern. Firmen wie Databricks hätten dennoch Raum, sich weiter zu entfalten.

