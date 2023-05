Künstliche Intelligenz ist für SAP ein zentrales Thema. Über eine Partnerschaft mit Google will der Softwarehersteller den Kunden den Zugriff auf intelligente Algorithmen erleichtern.

Die Partnerschaft zwischen SAP und Google soll Firmen ermöglichen, „einen größeren Nutzen aus ihren gesamten Datenbeständen zu ziehen“. (Foto: dpa) SAP-Chef Klein

Düsseldorf In Präsentationen von Technologieunternehmen und LinkedIn-Posts der Chief Technology Officer klingt es so einfach: Durch die intelligente Nutzung von Daten, so das Versprechen, treffen Firmen bessere Entscheidungen. In der Praxis lässt sich das jedoch nicht so einfach umsetzen – vor allem die Zusammenführung verschiedener Quellen gilt als komplex.

SAP und Google wollen es gemeinsamen Kunden erleichtern, Daten aus verschiedenen Systemen zu kombinieren und in Echtzeit zu analysieren: Die beiden Technologiekonzerne haben am Donnerstag angekündigt, über eine Verbindung ihrer Plattformen eine „offene Datencloud“ zu schaffen.

Die Partnerschaft helfe Unternehmen, „einen größeren Nutzen aus ihren gesamten Datenbeständen zu ziehen“, versprach SAP-Vorstandssprecher Christian Klein.

Besonders im Fokus sei Künstliche Intelligenz (KI), betonte Google-Cloud-Chef Thomas Kurian. Gemeinsame Kunden sollen Zugriff auf die neueste Google-Technologie erhalten, die der Konzern gerade bei seiner Entwicklerkonferenz I/O angekündigt hat.

