Datenschutz Facebook hat vermutlich Ihre Handynummer – so lässt sie sich löschen

San Francisco Meta ermuntert die Nutzer der Dienste Facebook, Instagram und Messenger, alle Kontakte mit dem Konzern zu teilen, samt Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Dadurch sammelt der Social-Media-Anbieter auch sensible Daten von Personen, die selbst keinen Dienst nutzen.

„Wir verarbeiten diese Informationen auch dann, wenn du kein Nutzer von Facebook, vom Messenger oder von Instagram bist“, heißt es dazu bei Meta. Nun ist es jedoch möglich, nach diesen Daten zu suchen und diese löschen zu lassen.

Ohne größere öffentliche Ankündigung hat das Unternehmen ein Tool für die Entfernung der Daten eingeführt, nach Recherchen des Portals „Insider“ offenbar schon im Mai. Eine Handelsblatt-Anfrage bei Meta zu dem Thema blieb zunächst unbeantwortet.

Die Löschung der Daten ist einfach – wenn man weiß, wie es geht. Die wichtigsten Informationen im Überblick.

Rufen Sie zuerst die das Blocking-Tool von Facebook auf. Sie finden es auf dieser Internetseite: www.facebook.com/contacts/removal

Auf der Facebook-Seite lässt sich auswählen, nach welchen Daten gesucht werden soll. Blockier-Tool

Darüber gelangen Sie auf eine Internetseite, auf der Sie nach Ihren Kontaktinformationen suchen können. Dazu zählen Ihre Handynummer, Ihre Festnetz-Telefonnummer sowie Ihre E-Mail-Adresse. Es ist nicht möglich, nach allen drei Informationen auf einmal zu suchen, es sind also drei Durchgänge notwendig.

Der Konzern weist darauf hin, dass er bei einem Löschersuchen zwei Schritte ergreift. Zunächst werden die Daten aus der Adressbuch-Datenbank des Unternehmens gelöscht. Anschließend werden die Daten in einer Blockierliste aufgenommen, damit auch künftig niemand die Daten hochladen kann.

Schritt 2: Nummer oder E-Mail-Adresse zu Prüfung eingeben

Per Eingabe einer Mobilfunknummer lässt sich prüfen, ob Facebook sie in seinen Datenbanken gespeichert hat. Mobilfunknummer eingeben

Anschließend kann eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse zur Prüfung an Meta übermittelt werden. Dabei verwendet der Konzern eine von drei Maßnahmen, um zu überprüfen, dass die eingegebenen Daten auch Ihnen gehören.

Geben Sie eine Mobilfunknummer ein, sendet Meta Ihnen zur Bestätigung einen Code per SMS. Geben Sie eine Festnetz-Telefonnummer ein, erhalten Sie einen Anruf, bei denen Ihnen ein Sprachcomputer einen Code ansagt. Bei einer E-Mail-Adresse erhalten Sie den Code per Mail.

In diesem Schritt lassen sich direkt auch mehrere Produkte auswählen, nach denen gesucht werden kann. Es lassen sich auch gleichzeitig Facebook und Messenger sowie Instagram auswählen.

Schritt 3: Löschen und Blockieren bestätigen

Hat Meta die eingegebenen Kontaktdaten in den Firmen-Datenbanken gefunden, erhalten Sie eine Bestätigung. Sollen die Daten gelöscht und blockiert werden, müssen Sie dies nur in einem finalen Schritt bestätigen. Anschließend erhalten Sie noch eine Bestätigungsmitteilung.

Ob die Daten damit wirklich gelöscht sind, ist aber unklar. Meta schreibt selbst, dass auch nach einem Löschantrag Kontaktdaten trotzdem weiter gespeichert bleiben können: „In bestimmten Fällen müssen wir deine Kontaktinformationen länger aufbewahren, einschließlich nach deiner Aufforderung an uns, sie zu löschen.“

Der Social-Media-Konzern beschreibt sehr grob, in welchen Fällen die Daten weiter gespeichert bleiben. Dazu zählen „rechtliche Gründe, zum Beispiel als Reaktion auf eine rechtliche Anfrage oder zur Einhaltung geltender Gesetze, bei aufsichtsrechtlichen Angelegenheiten oder Rechtsstreitigkeiten, zur Schadensvermeidung oder zu Zwecken von Schutz, Sicherheit und Integrität“.

Gerade die letzte Formulierung ist so weit gefasst, dass Meta vermutlich in vielen Fällen argumentieren könnte, dass Handynummer und andere sensible Daten trotz Löschersuchen weiter gespeichert bleiben.

Was ist mit WhatsApp?

Zum Meta-Konzern gehört auch der Messengerdienst WhatsApp. Auch dieser sammelt Kontaktdaten und insbesondere Handynummer. WhatsApp ist im Funktionsumfang sogar stark eingeschränkt, sollten Nutzer nicht zustimmen, ihr gesamtes Adressbuch mit dem Konzern zu teilen.

Bislang scheint es jedoch keine vergleichbare Möglichkeit vom Meta-Konzern zu geben, auch per WhatsApp gesammelte Kontaktdaten löschen zu lassen. Eine Handelsblatt-Anfrage bei Meta blieb zunächst unbeantwortet.

