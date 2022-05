Datenschutz-Skandal Generalstaatsanwalt von Washington reicht Klage gegen Mark Zuckerberg ein

Der Facebook-Gründer gerät im Datenskandal um Cambridge Analytica persönlich unter Druck. Ende könnte es mit einer Geldstrafe für Zuckerberg.

Als Facebook-Chef soll der Firmengründer laut Staatsanwaltschaft direkt an Entscheidungen beteiligt gewesen, die zu dem Skandal um Cambridge Analytica geführt hätten. (Foto: AP) Mark Zuckerberg

New York US-Ermittler sind für klare Aussagen bekannt. Im Unterschied zu deutschen Staatsanwälten haben sie nicht den Auftrag, objektiv zu ermitteln, sondern die belastendenden Punkte zusammenzutragen. Und doch ist die Klage, die der Generalstaatsanwalt von Washington, D. C., Karl Racine, am Montag eingereicht hat, außergewöhnlich. Sie greift in scharfen Worten nicht nur den Facebook-Mutterkonzern Meta an, sondern ganz persönlich auch dessen Gründer Mark Zuckerberg.

„Zuckerberg war sich immer bewusst, dass Facebooks Erfolg daran hängt, die Nutzer zu überzeugen, ihre Daten seien privat, und gleichzeitig so viel Zugang zu diesen Nutzern zu verkaufen wie möglich“, heißt es in der Klageschrift. Zuckerberg habe eine zehn Jahre dauernde Kampagne orchestriert, um Nutzer in die Irre zu führen, und „hinter verschlossenen Türen die Plattform so konzipiert, dass Missbrauch möglich ist“.