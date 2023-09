Datenschutzgesetze China weist iPhone-Verbotsberichte zurück

Die chinesische Regierung hat vergangene Woche ein Verbot für ausländische Smartphones bei Staatsbediensteten erlassen. Nun gibt es eine Korrektur: iPhones sind hiervon ausgenommen.

Die Regierung in Peking hat ihren Bediensteten die Nutzung bestimmter ausländischer Smartphone-Modelle verboten.

(Foto: Bloomberg) iPhone

Peking Die chinesische Regierung hat Berichte über ein Nutzungsverbot für iPhones in Behörden und Staatsbetrieben am Mittwoch zurückgewiesen. Es gebe keine derartige Anordnung, sagte Mao Ning, Sprecherin des chinesischen Außenministeriums. „Wir hoffen, dass sich alle in China tätigen Unternehmen strikt an das chinesische Datenschutzgesetz halten.“

Insidern und Medienberichten zufolge dürfen Staatsbedienstete die Smartphones des US-Konzerns sowie anderer ausländischer Hersteller nicht mehr zu ihrer Arbeitsstätte mitbringen. Derzeit ist China der drittgrößte Absatzmarkt für Apple. Das Unternehmen hatte am Dienstag die neueste Generation seiner Smartphones vorgestellt, das iPhone 15.

