Davos Intel bekennt sich zu Magdeburg – Energiekosten „sind ein Riesenthema“

Top-Manager des Chipherstellers betonen die Notwendigkeit, in Europa und in den USA zu produzieren. Doch die Wettbewerbsfähigkeit in Magdeburg müsse gegeben sein.

Der Intel-Chef bekennt sich zu den Investitionen in Magdeburg. (Foto: Bloomberg) Pat Gelsinger

Davos, München Intel-Chef Pat Gelsinger hat sich zu den geplanten Milliardeninvestitionen in Magdeburg bekannt. „Das Projekt insgesamt macht Fortschritte“, sagte Gelsinger am Dienstag auf einer Pressekonferenz am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos.

Nach dem beispiellosen Chipmangel der vergangenen Jahre hätten Unternehmen erkannt, dass zentrale Elemente ihrer Lieferketten nicht nur von einem Ort abhängig sein könnten. Daher sei es wichtig, sowohl in den USA als auch in Europa die Produktion weiter auszubauen.

Allerdings müssten die neuen Werke in Magdeburg „wettbewerbsfähig sein.“ Derzeit würden noch Verhandlungen in Deutschland und der EU laufen. „Der Chips Act der Europäischen Union wird gerade finalisiert“, gab Gelsinger zu bedenken. In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, dass es beim Bau der Werke zu Verzögerungen kommen könnte.