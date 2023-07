 Deepdub: Wie eine KI die Arbeit von Synchronsprechern übernimmt

Das israelische Start-up will Sprachbarrieren in der Film- und Fernsehbranche abschaffen. Mit Künstlicher Intelligenz lässt Deepdub Schauspieler und Moderatoren in anderen Sprachen sprechen.

Das Startup Deepdub will die Synchronisationsbranche revolutionieren. (Foto: Imago/Pond5) KI beim Streaming Tel Aviv Morgan Freeman spricht auf der Leinwand akzentfreies Spanisch. Die tiefe, markante Charakterstimme des Hollywood-Schauspielers klingt dann so originalgetreu, als würde er die Sprache tatsächlich beherrschen. Doch nichts da: Das Tel Aviver Start-up Deepdub übernimmt die Arbeit von Synchronsprechern und transformiert die Originalstimmen mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) in beliebig viele andere Sprachen. Damit will Deepdub die herkömmliche Synchronisation, die in Deutschland vor allem von professionellen Sprechern vorgenommen wird, revolutionieren. Freeman war ein erster Testlauf, inzwischen ist die Liste der Stars und Moderatoren deutlich länger, die bei der Firma in der Datenbank sind. Synchronisation mit KI: Wer steckt hinter dem Start-up Deepdub? Deepdub ist eine Familienangelegenheit. Zusammen mit seinem Bruder Nir hat Ofir Krakowski zwei Jahre an der Entwicklung der Plattform Deepdub gearbeitet. Ihr Ziel war es, Künstliche Intelligenz und Deep-Learning-Technologien zum Nutzen von Filmfans anzuwenden. „Wir wollten die Unterhaltungsindustrie weltweit einem Publikum zugänglich machen“, sagt Ofir Krakowski. Die Brüder haben als junge Erwachsene in Tech-Einheiten der israelischen Armee gedient. Nach mehreren Gesprächen mit führenden Managern der Filmindustrie sei ihnen klar geworden, dass ihre Technologie auf eine hohe Nachfrage stoßen könne. Dem scheinen die Investoren zuzustimmen. >> Lesen Sie hier dazu mehr: Warum die USA den Europäern bei KI-Investments den Rang ablaufen Insgesamt hat das von den beiden Brüdern geführte Unternehmen inzwischen 26 Millionen Dollar eingesammelt. Die Reaktionen der Film- und Fernsehindustrie auf die Plattform seien „überwältigend“, sagen die Gründer. Der Erfolg hat sich auch in der Familie herumgesprochen: Inzwischen unterstützt sie ihr Bruder Oz beim Marketing. Wie arbeitet Deepdub? Das Jungunternehmen erzeugt eine Sprachsynthese, die sich im Ton und in der sprachlichen Farbe vom Original nicht unterscheiden soll. Das gelingt ihr mit einer digitalen Plattform, die anhand von Beiträgen die Originalstimme des Schauspielers lernt und studiert, seinen Stil und seine charakteristischen Eigenschaften beim Sprechen verinnerlicht und übernimmt. Die israelische Firma hat bereits 26 Millionen Dollar an Finanzierung eingesammelt. (Foto: Deepdub) Team von Deepdub Dann konvertiert die Plattform den Originalton nach einer digitalen Bearbeitung in die gewünschte Sprache. Dabei werden Künstliche Intelligenz und Deep-Learning-Technologie miteinander kombiniert. Außerdem wird sogenanntes Natural Language Processing angewandt, was Techniken zur maschinellen Verarbeitung natürlicher Sprache beinhaltet. Wer sind die Konkurrenten? Die Zahl der Anbieter wächst. So hat das Mailänder Start-up Voiseed eine virtuelle Sprachmaschine entwickelt, die es den Autoren von Audio-Inhalten ermöglicht, Stimmen in einer anderen Sprache zu produzieren. Im Vergleich zu Deepdub ist Voiseed allerdings noch sehr klein. Ein weiterer Konkurrent ist Wellsaid Labs aus Seattle, dessen Technologie Stimmklone produziert. Ebenfalls in dem Feld ist das indische Start-up Dubverse.ai unterwegs, das beispielsweise die Stimme von Premierminister Narendra Modi geklont hat und ihn in mehreren Landessprachen sprechen lässt. Bisher hat aber nur Deepdub das Gütesiegel Trusted Partner Network (TPN) erhalten. Dieser Überprüfungsprozess wurde 2018 vom Verband der US-Filmproduktionsfirmen ins Leben gerufen, um „Sicherheitsmaßstäbe und eine Sicherheitsbewertung festzulegen, damit Inhaltslecks und Piraterie verhindert werden können“. Weitere Start-up-Checks: Wie Sosafe Hackerangriffe ins Leere laufen lässt

Wie das Klima-Fintech Senken den Emissionsmarkt nachhaltiger gestalten will Das Start-up selbst weist auf einen weiteren Konkurrenzvorteil hin: Bei Filmen müsse man ein viel breiteres Spektrum an Emotionen, verschiedenen Charakteren und Situationen unterstützen. „Wie,“ fragt Ofir Krakowski, „synchronisiert man zum Beispiel die Stimme einer Person, die beim Essen spricht? Unsere Technologie berücksichtigt sogar das – zudem auch Schreien, Flüstern, was auch immer.“ Im Vergleich zur traditionellen Synchronisierung punktet Deepdub mit niedrigeren Preisen. „Dieses Tool gibt unabhängigen Produzenten die Chance, mit den großen Studios zu konkurrieren und sie sogar zu schlagen, wenn es darum geht, ein größeres Publikum zu erreichen“, erklärt Ohad Ashkenazi, Chef der New Yorker Produktionsfirma Mila Media. Wie geht es mit der KI von Deepdub weiter? Noch ist das Angebot nicht voll automatisiert. Ein Spielfilmprojekt erfordere weiterhin eine ganze Menge „Handarbeit“, sagen die Gründer Ofir und Nir Krakowski. Ein solcher Übersetzungsprozess dauere deshalb derzeit bis zu acht Wochen. Die Brüder haben es sich zum Ziel gesetzt, den ganzen Prozess auf zwei Wochen zu verkürzen. Bis Ende des Jahres will Deepdub die Zahl der verfügbaren Sprachen auf 60 verdoppeln. Mehr: Elon Musk startet neue KI-Firma Erstpublikation: 15.07.2023, 10:51 Uhr. Hinweis an die Redaktion >>