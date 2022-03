Digital Markets Act Neue Internet-Regeln der EU: Wie sich Apple, Google und Amazon jetzt ändern müssen

Die EU bringt an diesem Donnerstag den Digital Markets Act auf den Weg. Er greift tief in die Art und Weise ein, wie die Techkonzerne ihr Geld verdienen.

Die EU will es nicht länger den Konzernen überlassen, die Wettbewerbsregeln zu definieren. (Foto: Reuters) Apps der großen Internetkonzerne

Brüssel, San Francisco Am Donnerstagabend werden in einem schlichten Sitzungssaal in Brüssel eine Handvoll Politiker zusammenkommen, um neue Regeln für die größten Konzerne der Welt zu definieren. Seit rund zweieinhalb Jahren versuchen Lobbyisten, das Gesetz zu verwässern, an dem aber nur noch die letzten Details glattgezogen werden müssen. Wenn nichts mehr schief geht, und danach sieht es nicht aus, wird der „Digital Markets Act“ (DMA) ab dem kommenden Jahr tief eingreifen in die Art und Weise, wie im Internet das große Geld verdient wird.

Bei bestimmten Nutzerzahlen und bei einem bestimmten Jahresumsatz, im Gespräch sind rund 7,5 Milliarden Euro, werden Unternehmen als „Gatekeeper“ definiert. Und diese haben ihre Plattformen so auszurichten, dass sie den Brüsseler Vorstellungen von fairem Wettbewerb entsprechen. Dazu müssen sie ihre Dienste vor allem stärker für andere Anbieter öffnen.