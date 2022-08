Digitale Infrastruktur Milliarden für die Netze: Unternehmen investieren in Rechenzentren und Funktürme

Die Digitalisierung verschlingt viel Kapital, Investoren drängen in den lukrativen Bereich. Auch die Politik will bei Schlüsseltechnologien wie Glasfaser und 5G aufholen.

Unternehmen stecken Milliardenbeträge in die digitale Infrastruktur. (Foto: dpa) Funkturm in Frankfurt

Berlin, Frankfurt Der Milliardenmarkt für digitale Infrastruktur wächst weiter. So hat der Hamburger Investor Digital Transformation Capital Partner, kurz DTCP, nun eine Milliarde Euro für Projekte in Westeuropa eingesammelt. „Diese Summe soll in den nächsten zwölf Monaten noch deutlich erhöht werden“, sagt DTCP-Mitgründer und Firmenchef Vincente Vento dem Handelsblatt.

Vento rechnet mit einem starken Wachstum des Markts für digitale Infrastruktur in Europa – und sieht enormes Potenzial. Er hält Eigenkapital-Investments in den kommenden zehn Jahren in Höhe von 200 Milliarden Euro für realistisch.

Zu den neuen Geldgebern für den Fonds „Digital Infrastructure Vehicle II“ zählten institutionelle Investoren wie Allianz, Blackrock, die frühere Aberdeen Asset Management, ein Staatsfonds aus dem Mittleren Osten sowie ein deutscher Rentenversicherungsfonds. Der im Juni vergangenen Jahres gestartete Fonds werde sich auf Funktürme, Glasfaserleitungen und Rechenzentren konzentrieren.