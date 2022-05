Digitaler Job-Monitor Digitalprofis sind trotz Konjunktursorgen sehr gefragt

Unternehmen suchen immer mehr Experten für Cloud-Computing und Onlinemarketing. Auch die Nachfrage nach KI-Spezialisten ist auf Rekordniveau.

Darmstadt Die Konjunkturabkühlung im ersten Quartal hat die Unternehmen in Deutschland nicht davon abgehalten, ihre digitale Transformation weiter voranzutreiben – deutlich zu erkennen an der weiter stark steigenden Nachfrage nach Digitalspezialisten.

Zwischen Januar und März ist die Zahl der Stellenausschreibungen gegenüber dem Vorjahr um fast 70 Prozent auf 67.000 Positionen gestiegen. Das zeigt der digitale Job-Monitor, für den die Berliner Index-Gruppe alle ausgeschriebenen Stellen in relevanten Stellenbörsen gedruckter Medien und im Internet sowie auf 400.000 Websites nach den entsprechenden Berufsprofilen durchsucht.

Der Anstieg der Digitalinvestitionen ist notwendig, um im internationalen Wettbewerb nicht weiter in Rückstand zu geraten. Denn die digitalen Pioniere in aller Welt wollen ihre Investitionen in die digitale Transformation in diesem Jahr von 4,5 auf 5,8 Prozent ihres Umsatzes erhöhen, zeigt der aktuelle Digital Investment Index von EY, für den 1500 C-Level und Digitalverantwortliche aus aller Welt befragt wurden.

Der Engpass auf dem Weg zum digitalen Unternehmen ist allerdings selten das Geld, sondern die Verfügbarkeit von Menschen mit entsprechender Digitalkompetenz. Dieser Mangel an Köpfen ist an den Stellenausschreibungen ablesbar: 13.400 Fachleute für das Cloud-Computing und 12.700 Experten für Onlinemarketing wurden in den ersten Monaten des Jahres gesucht, jeweils rund 70 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Gegenüber dem ersten Quartal 2020, als die Coronapandemie noch keine Rolle spielte, betragen die Zuwächse im Durchschnitt sogar 120 Prozent.

Die Schwerpunkte bei Cloud-Computing und Onlinehandel sind kein Zufall, da beide Felder in der Pandemie besondere Bedeutung erlangt haben, aber auch, weil der Nachholbedarf der deutschen Unternehmen besonders groß war. Im EU Digital Intensity Index, der die Digitalintensität der Unternehmen misst, landet Deutschland aktuell nur auf Rang 17 in Europa. Besonders große Abstände zur Spitze zeigt der Index weiterhin beim Cloud-Computing und der Vernetzung mit anderen Unternehmen, da die Konkurrenz nicht stillsteht.

Entscheidend für den Erfolg vor allem der deutschen Industrie ist aber ein anderes Feld: Künstliche Intelligenz, Analytics und das Internet der Dinge sind wichtig, um Maschinen oder Autos um die nötige Software und intelligente Services zu ergänzen. Erst diese Verbindung ermöglicht relevante Sprünge im technischen Fortschritt und der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle.

Diese Projekte wurden während der Pandemie häufig zurückgestellt, werden nun aber wieder mit voller Kraft hochgefahren, denn die Nachfrage nach entsprechenden Spezialisten hat im ersten Quartal jeweils Rekordwerte erreicht. Da bisher aber erst rund zehn Prozent der deutschen Unternehmen Künstliche Intelligenz einsetzen, wird sich der Fachkräftemangel auf diesem Gebiet noch verstärken.

Da die Suche auf einem leer gefegten Arbeitsmarkt nicht einfacher wird, geht an der systematischen Weiterbildung der eigenen Belegschaft kein Weg vorbei.

