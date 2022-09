Digitaler Job-Monitor Nachfrage nach Digitalprofis sinkt erstmals seit zwei Jahren

Unternehmen schreiben rund zehn Prozent weniger Stellen für Digitalexperten aus. Besonders stark ist der Rückgang im Onlinemarketing und E-Commerce.

Darmstadt Zum ersten Mal seit Beginn der Coronakrise haben Unternehmen weniger Nachfrage nach Digitalprofis. Zwischen April und Juni sank die Zahl der ausgeschriebenen Stellen um knapp zehn Prozent. Das zeigt der digitale Job-Monitor, für den die Berliner Index-Gruppe alle ausgeschriebenen Stellen in relevanten Stellenbörsen gedruckter Medien und im Internet sowie auf 400.000 Websites nach den entsprechenden Berufsprofilen durchsucht.

Viele Unternehmen senken aufgrund der steigenden Rezessionsgefahr ihre Wachstums- und Innovationsprojekte, die keinen schnellen Return on Invest garantieren. Besonders kräftig ist der Rückgang im Onlinemarketing und E-Commerce ausgefallen. Aber auch Hightech-Qualifikationen wie Künstliche Intelligenz werden aktuell weniger gefragt als zu Jahresbeginn.

Peter Buxmann, Professor für Wirtschaftsinformatik an der TU Darmstadt, sagt: „Jetzt bei Investitionen in Künstliche Intelligenz auf die Bremse zu treten, halte ich für einen Fehler. Viele Beispiele aus der Praxis zeigen, dass KI die Effizienz in vielen Unternehmen erhöht, Emissionen reduziert und allgemein Führungskräften hilft, bessere Entscheidungen zu treffen.“