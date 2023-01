Digitaler Job-Monitor Nachfrage nach Digitalprofis stabilisiert sich

Nach deutlichen Rückgängen in den Vorquartalen stieg die Nachfrage nach Digitalexperten im letzten Quartal 2022 in einigen Bereichen wieder. Eine Branche wuchs sogar dauerhaft.

Ein Fokus liegt auf der Einsparung überflüssiger Lieferanten und der Senkung der Kosten für das Cloud-Computing. (Foto: obs) Digitalisierung

Darmstadt Nach dem deutlichen Rückgang der Stellenausschreibungen für Digitalexperten im zweiten und dritten Quartal 2022 hat sich die Nachfrage im vierten Quartal wieder stabilisiert. Für Cloud-Computing, E-Commerce und Robotics wurden sogar wieder mehr Fachleute gesucht als im Vorquartal. Das zeigt der digitale Job-Monitor, für den die Berliner Index-Gruppe alle ausgeschriebenen Stellen in relevanten Stellenbörsen gedruckter Medien und im Internet sowie auf 400.000 Websites nach den entsprechenden Berufsprofilen durchsucht.

Offenbar ist die Rezessionsangst, die in vielen Unternehmen zu Einstellungsstopps geführt hat, zumindest in Teilen der Wirtschaft wieder gewichen.

Die einzige Kategorie mit einer fast durchgängig wachsenden Nachfrage ist Robotics. Der Robotereinsatz steigt aktuell in aller Welt steil an, da viele Unternehmen auf den Mangel an Arbeitskräften und den Wunsch nach einer größeren Resilienz mit der Automatisierung ihrer Produktion reagieren. Auch die Nachfrage nach Servicerobotern befindet sich aktuell auf einem Höchststand, wofür ebenfalls Fachkräfte benötigt werden.