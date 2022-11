Digitaler Job-Monitor Wirtschaftskrise auf dem digitalen Arbeitsmarkt

Darmstadt Die Wirtschaftskrise erfasst den digitalen Arbeitsmarkt voll. Vor allem in den bisherigen Wachstumsfeldern Cloud-Computing, E-Commerce und Online-Marketing haben die deutschen Unternehmen ihre Nachfrage nach Digitalprofis im dritten Quartal das zweite Mal in Folge spürbar gedrosselt.

Insgesamt ging die Zahl der ausgeschriebenen Positionen zwischen Juli und September um mehr als 7000 auf knapp 56.000 Stellen zurück. Das zeigt der digitale Job-Monitor, für den die Berliner Index-Gruppe alle ausgeschriebenen Arbeitsplätze in relevanten Stellenbörsen gedruckter Medien und im Internet sowie auf 400.000 Websites nach den entsprechenden Berufsprofilen durchsucht.

Seit dem Frühjahr dieses Jahres treten die IT-Chefs in aller Welt auf die Ausgabenbremse, zeigt der aktuelle Global CIO Survey von Enterprise Technology Research.

Der Anteil der Unternehmen, die Digitalprojekte beschleunigen, ist seitdem von 37 auf 25 Prozent gefallen. Umgekehrt frieren inzwischen 13 Prozent der befragten Firmen IT-Projekte ein – nach sechs Prozent zu Jahresbeginn.

Im Zentrum der Sparbemühungen stehen die Kündigung überflüssiger Lieferanten und die Senkung der Kosten für das Cloud-Computing.

Die einzige Digitalqualifikation, die aktuell stärker nachgefragt wird, ist die Robotik. Da der Arbeitsmarkt infolge der demografischen Entwicklung leer gefegt ist und die Löhne trotz bevorstehender Rezession steigen, investieren immer mehr Unternehmen in Automatisierung und Roboter. Die Zahl der installierten Industrieroboter wird in diesem Jahr weltweit um 31 Prozent zulegen und ein neues Rekordhoch erreichen. Ähnlich gut sieht es bei den Servicerobotern aus, zeigen aktuelle Zahlen der International Federation of Robotics.

Automatisierung ist auch notwendig, um wettbewerbsfähig zu bleiben, denn die Hälfte der weltweit neuen Industrieroboter wurden im vergangenen Jahr in China aufgestellt. Das waren 51 Prozent mehr als im Jahr zuvor, während Deutschland nur sechs Prozent mehr Industrieroboter installierte.

Hier besteht Nachholbedarf, auch um Ziele wie eine größere Souveränität und Nachhaltigkeit zu erreichen.

Dr. Holger Schmidt beschäftigt sich seit zwei Jahrzehnten mit der digitalen Ökonomie. Zunächst als Journalist, heute als Keynote-Speaker, Autor und Uni-Dozent. Die Schwerpunkte des Volkswirts liegen auf den Themen Digitale Transformation, Plattformökonomie, Künstliche Intelligenz und Arbeit 4.0.

