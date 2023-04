 Dominik Asam: Kostenkontrolle ist „wie Zähneputzen“: So will der neue Finanzchef SAP effizienter machen

Walldorf Viel Zeit zum Einarbeiten bekommt Dominik Asam nicht. Anfang März hat er bei SAP die Nachfolge von Luka Mucic als Finanzchef angetreten, bereits am Freitag wird der 54-jährige Manager gemeinsam mit Vorstandssprecher Christian Klein zum ersten Mal die Quartalszahlen des Softwareherstellers präsentieren.

Eine grundsätzlich neue Ausrichtung des Finanzressorts ist innerhalb dieser kurzen Zeit nicht zu erwarten, zumal die Grundzüge der Strategie feststehen: Der Softwarehersteller will zu einer Cloud-Company werden, die ihre Produkte als Onlinedienste vertreibt. Allerdings dürfte der Manager neue Akzente setzen.

Asam versteht sich zwar wie sein Vorgänger als Generalist, der das operative Geschäft durchdringen will. „Kosten sind mir wichtig“, betont der Manager aber. „Das ist wie Zähneputzen, da muss man ständig dran arbeiten.“ Nach dem Schock der Coronapandemie habe zudem der Cashflow eine höhere Priorität.

Nun sind die Kosten bei SAP schon seit Jahren ein Thema, erst am Jahresanfang hat der Softwarehersteller einen Stellenabbau angekündigt. Der Ingenieur will den Konzern aber noch effizienter machen. Für Finanzanalysten kommt das nicht überraschend: In seinem vorherigen Job als Finanzchef von Airbus habe Asams Fokus stark auf Kosten und Cashflow gelegen, heißt es.

Am Kapitalmarkt dürfte diese Botschaft gut ankommen, hat SAP doch versprochen, nach hohen Investitionen in die Umstellung des Geschäftsmodells wieder deutlich profitabler zu werden, trotz der unsicheren ökonomischen Situation. In einigen Bereichen des Konzerns könnten allerdings unpopuläre Entscheidungen anstehen.

An der Schnittstelle von Finanzwesen und Technologie

Dabei betont Asam, kein reiner Zahlenmensch zu sein: Er habe schon immer eine Affinität zu Technologie gehabt, berichtete er kürzlich in einer Gesprächsrunde mit Journalisten. „Mein allererstes Geld habe ich mit 16 mit Programmierung verdient, als ich etwas frustriert an meinem PC saß, Dokumente druckte und warten musste.“

Er schrieb ein Skript, das Dokumente in kleinen Paketen an den Drucker weiterleitete und so den Speicher entlastete. Eine Computerzeitschrift druckte den Code für 200 D-Mark.

Dieses Interesse war im Berufsleben hilfreich. Asam machte an der Schnittstelle von internationalem Finanzwesen und – eher analoger als digitaler – Technologie Karriere: Nach dem Maschinenbaustudium heuerte er 1996 bei der Investmentbank Goldman Sachs an und ging dann in die Industrie.

Zu seinen Stationen zählten die Leitung des Controllings bei RWE sowie der Chefposten bei der Finanzdienstleistungssparte von Siemens. 2011, mit 42 Jahren, übernahm er seinen ersten Vorstandsposten und wurde Finanzchef bei Infineon. In gleicher Funktion heuerte er 2019 bei Airbus an.

Den Aufsichtsrat überzeugte Asam als Manager, der Unternehmen mit hohen Investitionen in Technologie gesteuert hat, auch durch Umbrüche wie die Coronapandemie. Hinzu kommt seine Erfahrung mit dem Kapitalmarkt – eine wichtige Qualifikation, hält man doch intern den eigenen Auftritt gegenüber Aktionären und Analysten für verbesserungswürdig.

Der Aktienkurs hat sich zwar seit Mitte 2022 deutlich erholt und notiert aktuell bei 116 Euro, ist aber immer noch mehr als 20 Prozent vom Höchststand kurz vor der strategischen Neuausrichtung entfernt.

Bei SAP will Asam zunächst einen erheblichen Teil seiner Zeit darauf verwenden, das Produktportfolio kennenzulernen: Seine Philosophie sei, „tief in das operative Geschäft einzutauchen“. Das müsse er als Finanzchef, um über die Investitionen entscheiden zu können. „Wenn man gar nichts von der Technologie versteht, ist das schwierig.“

Details, was das genau bedeutet, nennt Asam noch nicht. Insider erwarten aber beispielsweise, dass er Entwicklungsprojekte deutlich stärker nach Kennzahlen steuert, als es bislang der Fall ist. In anderen Branchen wie der Halbleiterindustrie sei das längst Standard, heißt es. Die dauernde Diskussion über Ressourcen dürfte bei SAP künftig anders laufen.

Neue Mittelfristprognose wird bald erwartet

Eine gründliche Einarbeitung ist auch aus einem anderen Grund sinnvoll: Manager, die von außerhalb kommen, tun sich bei SAP oft schwer: Die Organisation ist komplex, das Produktportfolio breit, die Kultur speziell. Erst kürzlich kündigte Personalchefin Sabine Bendiek an, ihren Vertrag nicht zu verlängern – in Konzernkreisen heißt es, sie fremdele mit dem Unternehmen.

Im operativen Geschäft ist Asam auch wegen einer Besonderheit von SAP gefordert: Der Softwarehersteller bietet Produkte an, die in den Finanzressorts der Großkonzerne weit verbreitet sind – daher besteht die Erwartung, dass der Finanzchef selbst operativ aktiv wird, etwa bei Kundengesprächen. Asam kennt diese Perspektive, nutzte doch auch Airbus zahlreiche SAP-Lösungen.

Wie Vorgänger Mucic wird Asam zudem die Verantwortung für den Zukauf Taulia übernehmen, der eine Plattform für das sogenannte Working-Capital-Management betreibt. Dabei dürfte zum einen helfen, dass sein bisheriger Arbeitgeber Airbus zu den größten Kunden zählte und er zum anderen aus seiner Zeit bei Goldman Sachs das Bankgeschäft kennt.

Nach der Veröffentlichung der Zahlen fürs erste Quartal geht es gleich mit der nächsten großen Aufgabe weiter: SAP hat die Überarbeitung der mittelfristigen Prognose in Aussicht gestellt, die für 2025 mehr als 36 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht stellt. „Geben Sie mir ein bisschen Zeit, ich werde mich damit intensiv befassen“, sagt der Manager.

Der angekündigte Verkauf von Qualtrics an den Finanzinvestor Silver Lake, bei dem SAP 7,7 Milliarden Dollar einstreicht, sorge für zusätzliche Komplexität. Die Geschäftserwartungen für die Tochterfirma, die auf Online-Marktforschung spezialisiert ist, muss der Manager herausrechnen. „Wir werden uns dazu im ersten Halbjahr noch mal melden“, verspricht er.

