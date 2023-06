 E-Scooter: So regeln die 100 größten Städte der Welt die E-Scooter-Flotten

Paris ist nicht allein: Eine McKinsey-Studie zeigt, dass 35 Metropolen E-Scooter verboten haben. In China fahren gar keine Leihroller, obwohl dort viele Modelle produziert werden.

Ab September sollen keine E-Scooter mehr auf den Pariser Gehwegen stehen. (Foto: Bloomberg) Paris

Berlin Der Bürgerentscheid der Pariser Anfang April, in dem diese entschieden, Elektro-Leihroller in der französischen Hauptstadt ab September zu verbieten, hat die Branche aufgewühlt. Die Verleiher befürchteten, dass eine Signalwirkung von der Abstimmung ausgeht. Dabei kennen sich Anbieter wie Tier, Voi, Bolt und Co. mit solchen Verboten aus. Wie eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey zeigt, sind sie in den 100 bevölkerungsreichsten Städten der Welt, in denen insgesamt eine Milliarde Menschen lebt, gang und gäbe.

35 dieser Metropolen haben demnach den Verleih von E-Scootern untersagt und dies unter anderem mit der Unfallgefahr, dem Platzbedarf im öffentlichen Raum und dem möglichen Chaos auf Gehwegen begründet. Die hohe Zahl kommt vor allem deswegen zustande, weil China dem Einsatz gänzlich den Riegel vorgeschoben hat. Deswegen gibt es auch keine Bilder von E-Scooter fahrenden Chinesen in Städten wie Peking, Shenzhen und Guangzhou – obwohl viele der rund um den Globus eingesetzten Roller dort hergestellt werden.