 Einzelhandel: Lieferdienst Getir kämpft offenbar hart gegen hohe Kosten – und um Investorengelder

Auch in Portugal und Frankreich gibt es keine Getir-Fahrer mehr auf den Straßen.

Frankfurt, Berlin, Düsseldorf Der türkische Schnelllieferdienst Getir steht Monate nach der Übernahme des deutschen Rivalen Gorillas vor drastischen Einschnitten. Die Firma verbrenne zwischen 80 und 100 Millionen Dollar monatlich, sagten mehrere mit der Situation vertraute Personen.

Um diese Verluste einzudämmen und Investoren zu überzeugen, noch weiteres Risikokapital zur Verfügung zu stellen, erwäge Getir den Abschied aus weiteren Landesmärkten. Zudem soll der Bezug der Waren auf lokale Franchisenehmer umgestellt werden – weg von einer Lagerung in eigenen kleinen Läden vor Ort, sogenannten Dark Stores.

Um den Sparforderungen der Investoren nachzukommen, verließ Getir bereits Ende Juni den spanischen wie auch portugiesischen Markt. Kurz zuvor hatte sich die Firma schon aus Frankreich zurückgezogen, genau wie der deutsche Konkurrent Flink.

Inzwischen soll es im Unternehmen auch Gedankenspiele geben, die Niederlande sowie Italien aufzugeben. Damit wäre Getir nur noch auf dem Heimatmarkt Türkei, Großbritannien, den USA und Deutschland aktiv – und der Expansionskurs aus der Coronazeit gescheitert.

Ähnlich wie im Lebensmitteleinzelhandel machen den Schnelllieferdiensten die Teuerungsraten und Konsumflaute zu schaffen. Hinzu kommen die hohen Kosten für den Betrieb der Lager und der Fahrerflotte.

Laut dem Datendienst Pitchbook hat Getir seit Gründung 2,3 Milliarden Dollar bei Wagniskapitalgebern eingesammelt. Mubadala Investment, der finanzstarke Staatsfonds Abu Dhabis, ist mit Abstand der größte Geldgeber. Die bisher letzte Runde war noch in der Coronakrise zustande gekommen: Im März 2022 erhielt Getir 768 Millionen Dollar, zu einer Bewertung von zwölf Milliarden Dollar. Da Getir weiterhin nicht profitabel ist, ist das Unternehmen von weiteren Geldspritzen abhängig.

Verhandlungen laufen offenbar

Deswegen verhandele Firmenchef Nazim Salur seit Wochen fieberhaft mit Investoren über eine weitere Geldspritze, sagten mehrere mit den Gesprächen vertraute Personen. Für die nächste Woche sind Treffen von Getir-Anteilseignern geplant, um über mögliche Schritte zu beraten.

Ursprünglich soll seitens des Managements eine Summe von 500 Millionen Dollar angepeilt worden sein. Inzwischen würde man sich aber auch mit der Hälfte zufriedengeben, hieß es von mit den Gesprächen vertrauten Personen. Zusagen seien aber noch über keine Summe erfolgt. Einige in die Verhandlungen involvierte Personen gehen davon aus, dass Mubadala inzwischen nur noch bereit ist, einen knapp dreistelligen Millionenbetrag zu überweisen, und den möglicherweise in einzelnen Raten, die an das Erreichen bestimmter Sparziele geknüpft sind.

Bereits bei der Gorillas-Übernahme hatte Getir eine deutliche Abwertung hinnehmen müssen, auf nur noch sieben Milliarden Dollar. Experten gehen davon aus, dass sich eine Abwertung im Fall einer weiteren Finanzierungsrunde fortsetzt. Ähnliche Entwicklungen ließen sich jüngst im Markt beobachten, etwa bei einer Finanzierungsrunde von McMakler.

Getir wollte weder Fragen zum Rückzug aus einzelnen Ländern, Finanzierungsgesprächen und Liquiditätsengpässen beantworten noch zu Problemen mit Lieferanten und Änderungen des Geschäftsmodells Stellung nehmen. Mubadala lehnte einen Kommentar ebenfalls ab.

Sortiment von Getir schrumpft

In der Türkei hat Getir bereits vor einiger Zeit ein Franchisemodell eingeführt, bei dem die einzelnen Minilager extern betrieben werden. Zwischenzeitlich versuchte der Lebensmittelschnelllieferdienst, dies auch in Großbritannien und Deutschland einzuführen. Weit sei man bis dato nicht gekommen, hieß es. Die Bestrebungen, das Geschäftsmodell nachhaltiger aufzustellen, dauern an.

So will Getir statt ihrer Dark Stores genannten Lager künftig verstärkt mit lokalen Händlern zusammenarbeiten und über diese Waren beziehen. Dieses Modell spart zwar Fixkosten für Lager, gilt mit dem Umweg über Supermärkte jedoch als weniger effizient.

Beim Bezug der Waren hat Getir inzwischen wohl insgesamt Probleme. So sollen Lieferanten verspätet bezahlt worden sein, wie mehrere mit der Situation vertraute Personen sagten. Das Grundsortiment seiner Waren bekommt Gorillas vom regionalen Lebensmittelhändler Bünting aus Ostfriesland, zudem zählt etwa die Biomarke Alnatura zu den Lieferanten. Beide Unternehmen wollten sich auf Anfrage nicht äußern.

Für die Öffentlichkeit klar erkennbar ist jedoch das geschrumpfte Sortiment. Viele frische Lebensmittel wie Obst und Gemüse sind in der App zurzeit nicht verfügbar. Das gilt nicht nur für Deutschland.

Im Gegensatz zum Rivalen Flink fehlt Getir eine Einkaufsmacht im Rücken. Der deutsche Wettbewerber hat diese mit der Rewe-Gruppe, die die Produkte liefert und zugleich an Flink beteiligt ist. Edeka hat die gleiche Funktion beim Lieferdienst Picnic.

Im Handelsblatt-Interview sagte Firmenchef Lionel Souque trotzdem: „Das ist ein Geschäft, wo es sehr schwer ist, Geld zu verdienen.“ Flink hat deswegen über die vergangenen Monate bereits 8000 Mitarbeitern gekündigt, darunter hauptsächlich Fahrern. Immerhin hat Flink noch einmal eine Kapitalspritze in Höhe 150 Millionen Euro bekommen, bei der Rewe Leadinvestor war.

Auch Getir hat seit vergangenem Mai Tausende Stellen abgebaut, wie der Datendienst Layoffs.fyi aufzeigt. Da sind die Zahlen aus Spanien und Portugal noch gar nicht einbezogen.

