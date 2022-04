Elektroautos Siliziumkarbid: Chipkonzerne investieren Milliarden in das Material der Zukunft

München, Stuttgart Zwölf Monate Wartezeit: Wer heute bei STMicroelectronics Halbleiter aus dem Zukunftsmaterial Siliziumkarbid bestellt, der braucht viel Geduld. Vor Frühjahr 2023 werden die Energiesparchips aus den ST-Werken in Catania oder Singapur nicht eintreffen. Die Fabriken sind bis weit ins nächste Jahr hinein ausgebucht.

Der weltgrößte Hersteller der begehrten Bauelemente für Elektroautos gibt daher Milliarden aus, um seine Kapazitäten zu erweitern. Bis 2024 werde sich der Ausstoß mehr als verdoppeln, sagt ST-Manager Filippo Di Giovanni.

So wie der französisch-italienische Chiphersteller, so investieren auch die anderen führenden Anbieter von Chips aus Siliziumkarbid, die chemische Formel ist SiC, massiv in dieses aufstrebende Geschäft. Der Münchener ST-Rivale Infineon startet gerade mit dem Bau eines zwei Milliarden Euro teuren SiC-Werks in Malaysia.

Der US-Wettbewerber und SiC-Zulieferer Wolfspeed eröffnet dieses Frühjahr eine Fabrik in Amerika, die mit einer Milliarde Dollar zu Buche schlägt.

Und als weltweit einziger Autozulieferer baut Bosch seine seit Ende 2021 laufende SiC-Serienfertigung in Reutlingen weiter aus. Der Markt für diese Halbleiter wachse und habe sein Potenzial noch nicht vollends erreicht, sagte Bosch-Chef Stefan Hartung dem Handelsblatt: „Davon werden wir massiv profitieren – Bosch wird auch hier vorne dabei sein.“

Für den weltgrößten Autozulieferkonzern sei SiC strategisch enorm wichtig. „Das ist eine Schlüsseltechnologie für die Zukunft der Mobilität und deshalb setzen wir darauf“, so Hartung. „Siliziumkarbid-Leistungshalbleiter sind besonders effizient und ermöglichen dadurch unterm Strich zum Beispiel höhere Reichweiten bei Elektrofahrzeugen.“

Allein 400 Millionen Euro investiert Bosch in diesem Jahr in den Ausbau der gesamten Halbleiterfertigung. Ein erheblicher Teil davon fließt in die SiC-Produktion. Den genauen Anteil nennt Bosch allerdings nicht.

Die Marktforscher von Yole prognostizieren für 2027 einen Umsatz mit SiC-Chips von 6,3 Milliarden Dollar, rund sechsmal so viel wie vergangenes Jahr. Das entspricht einem jährlichen Plus von gut einem Drittel. Dieses Wachstum macht SiC zu einer höchst attraktiven Nische im mehr als 600 Milliarden Dollar schweren Halbleitermarkt.

Tesla-Chef Elon Musk setzte früher als die Konkurrenz auf Chips aus Siliziumcarbid in Elektroautos. (Foto: via REUTERS) Tesla

Der SiC-Umsatz von Infineon habe sich vergangenes Jahr mehr als verdoppelt, schätzt Yole. Bei ST und Wolfspeed seien die Erlöse jeweils um mehr als die Hälfte in die Höhe geschossen. Insgesamt sei der SiC-Markt um 57 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Dollar gewachsen. Wichtigster Abnehmer ist die Autoindustrie, allen voran der Elektroautopionier Tesla.

ST spricht von mehr als 90 Projekten mit Kunden, die derzeit in Arbeit seien. Mehr als die Hälfte davon in Deutschland. Die Vorlaufzeiten sind allerdings beträchtlich, bei der Autoindustrie dauere es vom ersten Kontakt bis zur Serienproduktion zwischen drei und fünf Jahren. Das heißt: Die besten Zeiten für SiC kommen erst noch – und zwar von Mitte des Jahrzehnts an.

Ab 2024 will ST daher auf 200 Millimeter großen SiC-Scheiben produzieren. „Das ist ein wichtiger technologischer Sprung, der enorme Kostenvorteile bringt“, sagt Peter Fintl, Chipexperte der Beratungsgesellschaft Capgemini. Bislang sind sogenannte Wafer mit 150 Millimeter Durchmesser üblich.

Vergangenen Sommer hat ST den ersten Prototyp mit 200 Millimetern hergestellt. Der Ausstoß wird damit stark steigen, weil auf den größeren Scheiben fast doppelt so viel Platz ist. Bei den herkömmlichen Chips aus Silizium sind seit fast 20 Jahren 300 Millimeter-Wafer Standard. SiC ist jedoch wesentlich schwerer zu verarbeiten.

ST reklamiert einen Marktanteil von mehr als 50 Prozent für sich. Ziel des Konzerns ist es, den SiC-Umsatz bis 2024 auf eine Milliarde Dollar zu steigern, das ist mehr als doppelt so viel wie vergangenes Jahr. „Der Markt wird viel Konkurrenz anziehen“, meint ST-Manager Di Giovanni. Trotzdem versuche der Konzern, dauerhaft einen zweistelligen Marktanteil zu halten.

Mit der schwedischen Firma Norstel hat sich ST 2019 einen eigenen Lieferanten für SiC gekauft. Die Skandinavier sollen in zwei Jahren 40 Prozent der SiC-Scheiben produzieren, die ST benötigt.

Infineon scheiterte beim Kauf eines Lieferanten

Infineon wollte 2017 ebenfalls einen SiC-Produzenten übernehmen, den US-Konzern Wolfspeed. Die amerikanischen Behörden untersagten den Deal mit Verweis auf die nationale Sicherheit. Wolfspeed ist sowohl Konkurrent bei SiC-Chips als auch Lieferant des Materials. Ähnlich ist es bei Rohm: Bei der Tochter SiCrystal in Nürnberg stellen die Japaner SiC her und verkaufen dieses an Kunden wie ST oder Infineon. Gleichzeitig bietet Rohm SiC-Halbleiter an.

Die Verbindung aus Silizium und Kohlenstoff ist energieeffizient und braucht wenig Platz. „Siliziumkarbid ist ein sehr leichter und auch der härteste keramische Werkstoff mit einer sehr guten Wärmeleitfähigkeit sowie einer sehr guten Beständigkeit“, so der Elektronik-Branchenverband ZVEI. SiC erlaubt es den Fahrzeugproduzenten, entweder kleinere Batterien einzusetzen oder eine längere Reichweite anzubieten.

Auch ermöglicht Siliziumkarbid eine kürzere Ladezeit. Der Verbundstoff trägt damit dazu bei, grundlegende Probleme der Elektromobilität zu lösen. Da lohnt sich der Einsatz, obwohl das Material mindestens doppelt so viel wie herkömmliches Silizium kostet. „Die Effizienz und die dadurch erzielbare Reichweite zählt bei Elektroautos, deshalb ist SiC so bedeutend“, erläutert Berater Fintl.

Seit 2017 nutzt Tesla SiC unter anderem für seine Wechselrichter. Das sind elektronische Steuergeräte, die im Elektroauto die Energie von der Batterie zum Motor lenken. Der US-Elektroautopionier bezieht seine auf SiC-basierenden Leistungshalbleiter direkt bei ST.

Deutschlands größter Chiphersteller, Infineon, will seinen Umsatz mit SiC-Chips bis 2025 auf eine Milliarde Dollar steigern. Dabei soll es allerdings nicht bleiben: Wenn die neue Fabrik in Malaysia fertig ist, kann sie jährlich Halbleiter für zwei Milliarden Euro produzieren.

