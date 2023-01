Nach dem Fest ist vor dem Verschenken, Verkaufen oder Entsorgen. Auf welche Dinge man dabei achten sollte.

38 Prozent der Verbraucher legt großen Wert darauf, möglichst immer die neuesten Produkte zu besitzen. (Foto: Bloomberg) Neue Elektrogeräte

Berlin Die Warnhinweise klingen nach „Auf keinen Fall nachmachen“. Doch das Bonner Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) meint das im vollen Ernst: „Wenn Sie schon immer mal eine Festplatte von innen sehen wollten, wäre dies genau der richtige Zeitpunkt. Richten Sie am Objekt möglichst maximalen Schaden an. Seien Sie dabei jedoch vorsichtig und ziehen Sie sich entsprechende Schutzkleidung an.“

Der Tipp gehört zum Thema „Daten auf Festplatten und Smartphones endgültig löschen“. Es geht darum, was man mit Computern, Notebooks, Tablets und Smartphones tun sollte, bevor man sie verkauft, verschenkt, entsorgt oder aus anderen Gründen aus der Hand gibt. Ein Thema, das jedes Jahr nach Weihnachten wieder aktuell wird.

