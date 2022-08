Elektromobilität E-Autos sind deutlich teurer: 5385 Euro Preisanstieg in einem Jahr

Tesla, Fiat, VW: Die Preise für Elektroautos stiegen im vergangenen Jahr deutlich stärker als die für Verbrenner. Und das ist erst der Anfang.

Der E-VW wurde in den vergangenen zwölf Monaten 2600 Euro teurer – und ist damit unter den beliebtesten Modellen noch vergleichsweise moderat im Preis gestiegen. (Foto: VW) Volkswagen ID.3

Düsseldorf Wer in naher Zukunft ein Elektroauto kaufen will, dürfte beim Blick auf die aktuelle Preisliste einen ziemlichen Schrecken bekommen. 8520 Euro, 6430 Euro, 2600 Euro: Das sind nicht die Preise für alte Gebrauchtwagen, sondern die Preisanstiege der beliebten E-Autos Tesla Model 3, Fiat 500e und VW ID.3 in den vergangenen zwölf Monaten.

Im Schnitt zahlen Kunden für die 15 beliebtesten E-Autos heute 14,5 Prozent oder 5385 Euro mehr als noch vor einem Jahr, wie das Center for Automotive Research (CAR) errechnet hat. Damit stiegen die Preise für Elektrofahrzeuge stärker als die für Wagen mit Diesel- oder Benzinantrieb, die im vergangenen Jahr im Schnitt um 12,5 Prozent oder 3531 Euro teurer wurden.

