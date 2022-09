Elektromobilität Rückschlag für Lucid: Produktionschef verlässt E-Auto-Hersteller

Düsseldorf Peter Hochholdinger rettete Elon Musk aus der „Produktionshölle“. Der Deutsche sollte das auch bei Tesla-Konkurrent Lucid tun, baute dort in der neuen Fabrik in Arizona die Elektroautoproduktion auf.

Damit ist jetzt Schluss. Hochholdinger verlässt das US-Unternehmen, wie das Handelsblatt aus Branchenkreisen erfuhr. Mit ihm verlassen mehrere hochrangige Produktionsexperten die Firma. So geht David Peel, Direktor für „fortgeschrittene Produktionsverfahren“ zum Konkurrenten und Start-up Nikola, wie seiner Linkedin-Seite zu entnehmen ist. Peele kam unter der Regie von Hochholdinger 2020 zu Lucid.

Auch Lucids Programmchef Ralph Jakobs soll laut der amerikanischen Ausgabe von „Business Insider“ das Unternehmen verlassen haben. Das Profilbild von Jakobs wurde vor einigen Wochen von Lucids Website entfernt. Er arbeitete fast ein Vierteljahrhundert bei Volkswagen, war zuletzt Forschungschef vom Joint-Venture von VW und Audi in China.

Die Abgänge treffen Lucid in einer schwierigen Phase. Eine Fahrzeugproduktion hochzufahren ist komplex und erfordert viel Erfahrung. Bereits zweimal musste das kalifornische Unternehmen in diesem Jahr seine Produktionsziele zurücknehmen und baut dieses Jahr nur maximal 7000 Fahrzeuge. Der Aktienkurs ist seit Jahresanfang um weit mehr als die Hälfte eingebrochen.

Über die Abgänge und ihre Gründe gibt es keine offiziellen Aussagen. Menschen, die Hochholdinger nahestehen, sehen ihn nicht in der Verantwortung für die Produktionsprobleme. Lucid hätte in der Logistik und Beschaffung von Batteriezellen Fehler gemacht. Vor wenigen Tagen sprach Vorstandschef Peter Rawlinson von „ungeplanten Produktionsunterbrechungen“ aufgrund von Logistikproblemen.

Hochholdinger hatte lange Zeit große Freiheiten bei Lucid. Doch vor kurzem setzte ihm Rawlinson einen neuen Chef vor: Steven David, Leiter des operativen Geschäfts. Der erfahrene Automanager war zuvor bei Stellantis und Fiat Chrysler in verschiedenen Positionen für die Produktion verantwortlich. David hat sein Büro in Arizona in der Fabrik, wie Rawlinson betonte.

Hochholdinger war nach einer langen Karriere bei Audi ab 2016 Produktionschef von Tesla, verantwortete den Aufstieg zum Massenproduzenten mit dem Model 3. Die Phase nannte Musk die „Produktionshölle“, ein Begriff, den Hochholdinger in einem Interview mit dem Handelsblatt 2021 als „übertrieben“ einstufte.

Dabei war er es, der den Anlauf der Model-3-Produktion meisterte und Tesla in die Erfolgsspur verhalf. Bei Lucid baute er das Werk in Arizona „im Rekordtempo“ auf, wie er es vor einem Jahr sagte – schneller als Tesla seine Fabrik in Grünheide.

Lucid verfolgt ähnliche Strategie wie Tesla

Lucid folgt in seiner Marktstrategie in vielen Dingen Tesla. Neben Hochholdinger holte es Manager von dem Konkurrenten wie Entwicklungschef Eric Bach oder Lieferkettenchef Peter Hasenkamp. Ähnlich wie Tesla setzt es darauf, viele Bauteile selbst zu produzieren und die Kontrolle über weite Teile der Fahrzeugproduktion zu behalten.

Das steht im Gegensatz zu anderen Start-ups wie Fisker, die viel an Lieferanten auslagern. Auch bringt Lucied wie Tesla mit dem Sportwagen Roadster ein sehr teures Fahrzeug auf den Markt, dass es nur in limitierter Auflage gibt: die Air Dream Edition. Im Quartalstakt sollten neue Fahrzeuge auf den Markt kommen, die vor allem preiswertere Varianten des Lucid Air sind.

Das Hochfahren einer Produktion verglich Hochholdinger im Interview mit dem Handelsblatt vor einem Jahr mit einem Marathon: „Da läufst du nicht die ersten fünf Kilometer wie ein Wahnsinniger“, sagte der Oberbayer. „Das Rennen gewinnt man im letzten Drittel, da trennt sich die Streu vom Weizen.“

