Elektromobilität Tesla-Hauptversammlung: Das sind die Sorgen der Aktionäre

Produktionsprobleme, Twitter-Prozess, fehlende Autopilot-Funktionen: Die Investoren dürften heute einige unbequeme Fragen für Elon Musk haben.

Der Tesla-Chef muss sich am Donnerstag den Fragen der Aktionäre stellen. Die könnten in diesem Jahr etwas kritischer ausfallen. (Foto: dpa) Elon Musk

New York, Düsseldorf Die Hauptversammlung von Tesla heißt jetzt „Cyber Roundup“. Beim „Roundup“ treibt der Cowboy die Rinder zusammen – bei Tesla sind es die Aktionäre, die Elon Musk versammelt. Ein kleiner Spaß des Tesla-CEO und eine Verbeugung vor der Tradition des US-Bundesstaats Texas, wo die Aktionärsversammlung in der Tesla-Gigafactory in Austin am Donnerstag nach Börsenschluss stattfindet.

Doch es dürfen nicht viele Aktionäre in die Fabrik, ein paar wurden per Los ausgewählt. Dort wird Musk wie im vergangenen Jahr auf einer kleinen Bühne ausgewählte Zahlen des vergangenen Jahres besprechen und dann Fragen beantworten.

